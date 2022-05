O jogo Squid Game 2 poderia estar disponível no Netflix no final de 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A temporada 2 do Squid Game poderia estar chegando à Netflix no final de 2023, de acordo com seu criador, Hwang Dong-hyuk.

Mas ele ainda não começou a escrever o roteiro, de modo que ele poderia se arrastar até 2024.

Hwang explicou durante uma entrevista com a Vanity Fair que ele tem apenas três páginas de idéias escritas no momento, embora elas formarão a base do rascunho final e da série.

O diretor havia sugerido anteriormente que a segunda temporada poderia seguir alguns dos personagens sobreviventes no mundo fora dos jogos. No entanto, ele agora confirmou que haverá definitivamente novos desafios fatais também: "A humanidade vai ser posta à prova mais uma vez através desses jogos", disse Hwang.

Mas pode haver uma mudança na forma como os jogos progridem, com uma dica de que os jogadores podem estar mais inclinados a se unir desta vez: "Se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, de cooperar uns com os outros, eu concordo que poderia ter havido uma possibilidade de termos visto mais vencedores", disse ele à revista. Se eles não estivessem tão "concentrados em querer matar uns aos outros".

"Quero fazer a pergunta: 'É possível a verdadeira solidariedade entre os humanos?" acrescentou ele.

Escrito por Rik Henderson.