Temporada 6 do Espelho Negro: Tudo o que sabemos até agora

(Pocket-lint) - Após três anos, uma nova estação de Black Mirror está em desenvolvimento na Netflix, de acordo com um novo relatório.

Variedade relatou que a temporada seis está em andamento e terá mais episódios do que a temporada cinco - que estreou em 2019 e teve apenas três parcelas e estrelou Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, e Miley Cyrus. A série dramática, que tem vários episódios de mais de 60 minutos de duração, é escrita em formato de televisão antológica.

Em outras palavras, cada episódio de Black Mirror explora um gênero diferente e utiliza novas histórias, personagens, atores e cenários - embora a maioria esteja em uma distopia.

Há poucos detalhes até agora sobre a próxima temporada do Black Mirror, mas Variety observou que será mais "cinematográfica no escopo" e que a Banijay Rights - o braço de distribuição da empresa que detém os direitos sobre o Black Mirror - licenciou o espetáculo para a Netflix. Black Mirror começou no Canal 4 do Reino Unido, onde foi ao ar por duas temporadas, antes de ir para a Netflix e se tornar um sucesso mundial.

Pocket-lint entrou em contato com Netflix e Banijay Rights para um comentário, mas nenhum dos dois ainda não confirmou que a sexta temporada está em andamento - muito menos quando estará disponível.

O Black Mirror retornará à Netflix, com a sexta temporada marcada para estrear globalmente no serviço de streaming de vídeo.

Você deve observar as primeiras cinco estações do Black Mirror a fim de experimentar verdadeiramente a sexta estação. Mas como é uma série de antologia, tecnicamente não é necessário assistir a nenhum episódio anterior de Black Mirror para entender o que está acontecendo. Mas, como dissemos, vale a pena revisitar o drama distópico para a diversão e para tornar a sexta temporada mais especial quando ela chegar.

