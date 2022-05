Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix informou ter antecipado o lançamento de uma lista de associados com suporte de anúncios. Agora planeja oferecer o nível mais barato "já no final de 2022".

O serviço de streaming vem considerando uma camada de assinatura separada há algum tempo, com o fundador da Netflix, Reed Hastings, admitindo recentemente que está "bastante aberto para oferecer preços ainda mais baixos com publicidade, como uma escolha do consumidor". No entanto, ele também sugeriu que os planos poderiam levar "o próximo ano ou dois" para se concretizar. Agora parece que eles foram acelerados.

Supostamente, os funcionários receberam um memorando interno com detalhes sobre os planos de lançamento da nova camada, que foi compartilhado com o New York Times por dois destinatários. Ele revela a intenção de introduzi-lo nos três meses finais deste ano.

O momento faz sentido. A Netflix perdeu uma quantidade considerável de assinantes nos últimos tempos, até porque todos nós saímos de lockdowns e não passamos mais tanto tempo em casa. Ele também culpa o compartilhamento de senhas entre as residências - algo que o memorando também reitera, com medidas de repressão em andamento.

Além disso, a Netflix aumentou seus preços globalmente, num momento em que o custo de vida está crescendo rapidamente para muitos.

Um nível mais barato pode ser extremamente atrativo para aqueles que simplesmente não podem se dar ao luxo de assinar com as taxas recentemente aumentadas, mesmo que isso signifique aturar os anúncios.

PC Gaming Week (9 - 13 de maio) em associação coma Nvidia GeForce RTX

Se você é um veterano de PC Gaming ou um novato total, nós temos você coberto!

Visite nosso centro de jogos para PC para obter as últimas notícias e críticas, conferir algumas características excelentes e encontrar detalhes dos melhores produtos por aí.

Com um monte de conteúdo excelente caindo todos os dias, não deixe de marcar a página e voltar para a sua correção diária.

Escrito por Rik Henderson.