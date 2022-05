Drive to Survive renovado para as estações 5 e 6 pela Netflix

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como na temporada 2021 F1, a última série de documentários em andamento da Fórmula 1 da Netflix: Drive to Survive terminou de forma espetacular no início deste ano.

Agora está confirmado que haverá uma nova temporada do desfile, cobrindo as corridas em curso no automobilismo. E, além disso, a Netflix anunciou que continuará no próximo ano também.

As temporadas 5 e 6 nos levarão até o final da temporada 2023 F1. E, se você tem visto a ação de corrida se desenrolar até agora, você saberá que há mais voltas e reviravoltas (sem trocadilho).

A reemergência da Ferrari como uma equipe competitiva fará com que a tevê se torne uma grande tevê, embora os fãs de Lewis Hamilton e Mercedes possam querer desviar o olhar - pelo menos para os primeiros episódios.

A Netflix também anunciou que a temporada 5 estará disponível na plataforma a partir de 2023. Ainda não há data real de lançamento, mas esperamos que esteja disponível no início do ano. Isso porque a temporada 4 chegou nas duas primeiras semanas de março deste ano, por isso é provável que seja mais ou menos no mesmo período de tempo.

Quanto à temporada 6, certamente será no início de 2024.

Você pode alcançar as quatro primeiras temporadas do Drive to Survive on Netflix agora.

Escrito por Rik Henderson.