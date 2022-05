Data de lançamento do Cobra Kai Season 5 e tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Cobra Kai é um de nossos shows favoritos na Netflix. Essa mistura de nostalgia, ligada profundamente aos filmes do Karate Kid, dá um ângulo para aqueles de nós que se lembram dos originais, enquanto entretém os recém-chegados aos personagens.

Com Cobra Kai Season 4 feito e polvilhado, temos agora os detalhes reunidos para a Temporada 5 - e isto é tudo o que você precisa saber.

A temporada 5 de Cobra Kai estará disponível no dia 9 de setembro. Será transmitida na Netflix e, como nas temporadas anteriores, esperamos que todos os episódios estejam disponíveis a partir dessa data.

Isto é mais cedo do que qualquer um esperava - como era esperado por volta do Ano Novo. Ainda não foi confirmado, mas estamos esperando que haja 10 episódios.

Isso é algo sobre o qual já ouvimos menos e se você não assistiu a 4ª temporada, então há spoilers abaixo, então vá ler sobre outra coisa em seu lugar.

A temporada 4 termina em estilo dramático: Cobra Kai vence o 51º Campeonato Anual de Karate All Valley e foi mais do que apenas um torneio - houve um acordo que o dojo perdedor fecharia. Some-se ao fato de que John Kreese é montado por Terry Silver e preso no final da quarta temporada - e as linhas de enredo foram traçadas para uma nova direção para a história.

Miguel deixa a cidade no final da quarta temporada para caçar suas raízes e que vê Johnny e Robby indo para o México para caçá-lo, enquanto Danny LaRusso jurou derrotar Cobra Kai. O que sabemos é que Chozen parece ter um papel muito maior na luta de volta contra Terry Silver.

Há novas alianças, velhas rivalidades e muita ação por vir - só não sabemos como tudo isso irá se resolver.

Sim, e você pode encontrá-lo abaixo.

Não temos uma lista completa de casos para a Temporada 5, mas os trailers exibem muitos dos personagens familiares, inclusive:

Ralph Macchio - Danny LaRusso

William Zabka - Johnny Lawrence

Xolo Mariduena - Miguel Diaz

Tanner Buchanan - Robby Keene

Mary Mouser - Samantha LaRusso

Lista Peyton - Tory Nichols

Thomas Ian Griffith - Terry Silver

Yuji Okumoto - Chozen

No momento, não sabemos que novos personagens podem aparecer e como os eventos se ligam ao Karate Kid lore - mas mais pode ser revelado ao longo dos próximos meses.

Como dissemos em nosso guia da quarta temporada, a melhor maneira de curtir Cobra Kai é assistir primeiro a todos os filmes do Karate Kid, pois isso fornece o contexto para muitas das relações em Cobra Kia e dá a história de muitos dos personagens.

É importante ressaltar que o original The Karate Kid fornece o contexto para toda a premissa de Cobra Kia, por isso é essencial a visualização.

The Karate Kid Parte II (1986) é um contexto importante para Cobra Kai Temporada 3, enquanto The Karate Kid Parte III apresenta Terry Silver que é importante para Cobra Kai Temporada 4 e Temporada 5, portanto, você precisará assistir também a isso.

Netflix então tem todas as temporadas 1-4 para você assistir online, então você está pronto para ir.

