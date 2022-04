Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O governo britânico propôs mudanças na forma como os serviços de streaming são regulados no país.

Ele planeja "nivelar o campo de atuação" assegurando que serviços como Netlfix, Disney+ e Amazon Prime Video enfrentem as mesmas regulamentações de conteúdo que a TV linear.

Sob as novas regras, os serviços de streaming serão regulamentados pelo Ofcom. Atualmente, somente a TV linear e o BBC iPlayer são de sua competência, mas isso será ampliado para qualquer serviço de streaming de vídeo que forneça conteúdo semelhante ao da TV. Isto incluirá também o ITV Hub (que em breve será ITVX), todos os 4 e My5, que até agora também estão fora de seu alcance.

A Ofcom garantirá que os serviços de vídeo obedeçam ao Código de Transmissão para proteger os telespectadores de material nocivo ou ofensivo, além de seguir as regras de privacidade, justiça e precisão.

"As indústrias de TV e rádio do Reino Unido são reconhecidas mundialmente por sua criatividade, impulsionada por um talento excepcional que está entregando uma programação inovadora de serviço público", disse a secretária de cultura do Reino Unido, Nadine Dorries (conforme relatado pela BBC).

"Tendo como pano de fundo a transformação digital de nossos hábitos televisivos, os planos atuais renovarão as leis de décadas para ajudar nossas emissoras de serviço público a competir na era da internet".

Escrito por Rik Henderson.