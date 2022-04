Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está há muito tempo no canto antiaderente, muitas vezes negando que ela alguma vez introduziria uma camada de streaming suportada por anúncios. Mas agora está recuando.

O co-fundador da Netflix e co-CEO Reed Hastings disse no primeiro trimestre da empresa que a empresa está "bastante aberta a oferecer preços ainda mais baixos com publicidade, como uma escolha do consumidor".

Agora está considerando a opção e tentando descobrir isso "durante o próximo ano ou dois". Hastings reconheceu que um nível apoiado pela publicidade seria uma enorme mudança para o gigante do streaming, mas agora ele acredita que a publicidade faz "muito sentido" para os consumidores que "gostariam de ter um preço mais baixo e são tolerantes à publicidade". Além dos anúncios, o co-CEO Ted Sarandos também discutiu uma mudança para o esporte ao vivo - algo que antes ele rejeitava completamente. De acordo com Deadline, ele disse: "Não estou dizendo que nunca faremos esportes, mas teremos que ver um caminho para crescer um grande fluxo de renda e um grande fluxo de lucro com isso".

Tenha em mente que a Netflix relatou recentemente que perdeu assinantes pela primeira vez em uma década, e está até mesmo considerando formas de restringir o compartilhamento de senhas para ajudar seu resultado final. Sua concorrência - incluindo Hulu, Peacock, e até mesmo HBO Max - oferece planos que permitem aos consumidores pagar menos ou nada em troca da exibição de anúncios. Até mesmo a Disney+ planeja lançar uma opção apoiada por anúncios até o final do ano.

Escrito por Maggie Tillman.