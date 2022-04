Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix anunciou recentemente um aumento de preços para assinantes, e agora que perdeu assinantes pela primeira vez em uma década, ela começa a pensar em como o compartilhamento de senhas está afetando seus resultados.

Em março, a Netflix sugeriu que está considerando formas de evitar o compartilhamento de senhas, e em seu primeiro trimestre de faturamento, chamada e carta aos acionistas em abril, a Netflix revelou que seu serviço é compartilhado com mais de 100 milhões de "lares adicionais" - 30 milhões dos quais estão nos EUA e Canadá. Isso significa que há uma tonelada de pessoas que não estão pagando pela Netflix, mas ainda podem acessar o serviço de streaming fazendo o login com as credenciais de um amigo ou pessoa querida. A Netflix também revelou que perdeu cerca de 200.000 assinantes no primeiro trimestre de 2022, um enorme contraste em relação aos milhões de adições por trimestre durante o ano passado.

A empresa culpou o compartilhamento de senhas, a concorrência de serviços online como Disney+ e Prime Video, e a decisão de interromper o serviço na Rússia. Mas a parte do compartilhamento de senhas é talvez a mais interessante.

Veja o que a Netflix disse em sua carta de lucros do primeiro trimestre aos acionistas:

"Primeiro, é cada vez mais claro que o ritmo de crescimento em nosso mercado subjacente endereçável (casas de banda larga) depende em parte de fatores que não controlamos diretamente, como a captação de TVs conectadas (uma vez que a maioria de nossas visualizações é em TVs), a adoção de entretenimento sob demanda e os custos de dados. Acreditamos que estes fatores continuarão melhorando com o tempo, de modo que todos os lares de banda larga serão clientes potenciais da Netflix. Em segundo lugar, além de nossos 222 milhões de lares pagos, estimamos que a Netflix está sendo compartilhada com mais de 100 milhões de lares adicionais, incluindo mais de 30 milhões na região da UCAN. O compartilhamento de contas como porcentagem de nossa associação pagante não mudou muito ao longo dos anos, mas, juntamente com o primeiro fator, significa que é mais difícil aumentar a associação em muitos mercados - uma questão que foi obscurecida pelo nosso crescimento na COVID".

E em um vídeo sobre os ganhos do primeiro trimestre, Netflix co-CEO Reed Hasting disse o seguinte:

"Estamos trabalhando em como rentabilizar o compartilhamento. . . . Há alguns anos pensamos sobre isso. Mas sabe, quando estávamos crescendo rapidamente, não era a grande prioridade trabalhar nisso. E agora estamos trabalhando super arduamente nisso. Lembre-se, estes são mais de 100 milhões de lares que já estão optando por ver a Netflix. Eles adoram o serviço. Só temos que ser pagos em algum grau por eles".

Netflix COO e CPO Greg Peters também disseram no vídeo: "Se você tem uma irmã que mora em uma cidade diferente, você quer compartilhar Netflix com ela, isso é ótimo... . . Não estamos tentando acabar com esse compartilhamento. Mas vamos pedir que você pague um pouco mais para poder compartilhar com ela para que ela obtenha o benefício e o valor do serviço, mas também o valor da receita associada a essa visualização".

Tenha em mente que a Netflix está testando um recurso no Chile, Costa Rica e Peru onde os assinantes podem adicionar "subcontas" para até duas pessoas fora de seu domicílio a preços mais baixos. No entanto, Peters sugeriu em seu vídeo de chamadas de vídeo que a Netflix ainda precisa "passar por um ano ou mais de iteração" antes de implantar qualquer recurso globalmente (inclusive nos EUA) que afetaria o compartilhamento de senhas.

Escrito por Maggie Tillman.