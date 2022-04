Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está introduzindo uma nova maneira de dizer ao serviço de streaming o que você realmente gostou, a fim de ajudá-lo a curar melhor sua página inicial com recomendações mais relevantes.

É anunciado um botão "Dois polegares para cima" que se juntará aos controles de polegares para cima e polegares para baixo existentes que a Netflix já oferece aos assinantes para que eles possam indicar se gostaram ou não de algo.

O botão Dois Polegares para Cima leva as coisas um passo além dos botões de polegares para cima e para baixo existentes na Netflix, pois permite que os assinantes digam ao serviço de streaming quando realmente gostaram de um filme ou show.

Isto é algo que, segundo a empresa, tem sido uma característica altamente solicitada. Tenha em mente que a Netflix oferecia anteriormente um sistema de classificação cinco estrelas que orientava como ela sugeria recomendações aos assinantes, mas substituiu esse sistema em 2017 com seu sistema atual de polegares para cima/para baixo. (Dica profissional: Se você descobrir que a Netflix nunca está sugerindo nada que realmente lhe agrade, você pode conferir e editar suas classificaçõesaqui).

O botão "Two Thumbs Up" do Netflix pode ser encontrado ao lado dos botões "Thumbs Up" e "Thumbs Down". Toque nele em um programa quando quiser ver mais filmes e programas que sejam semelhantes ou estrelados pelos mesmos atores. Assim, por exemplo, se você amava Bridgerton, você poderia ver mais shows ou filmes estrelando o elenco.

"Considere Double Thumbs Up como uma forma de afinar suas recomendações para ver ainda mais séries ou filmes influenciados pelo que você ama", explicou Netflix em um post de blog. "A Thumbs Up ainda nos permite saber o que você gostou, por isso usamos esta resposta para fazer recomendações semelhantes". Mas um Double Thumbs Up nos diz o que você amou e nos ajuda a ser ainda mais específicos com suas recomendações".

O botão Two Thumbs Up da Netflix estará disponível na web, TV, Android e interfaces iOS da Netflix a partir de 11 de abril de 2022.

Para mais dicas e truques sobre Netflix, veja o guia Pocket-lint. Também temos aquium resumo dos melhores programas Netflix disponíveis neste momento.

squirrel_widget_173066

Escrito por Maggie Tillman.