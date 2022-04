Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma série de documentários em duas partes sobre celebridades britânicas e o pedófilo predador Jimmy Savile está agora disponível na Netflix.

Não é um relógio confortável, mas o acesso sem precedentes a uma riqueza de imagens de arquivo faz dele um relógio fascinante, até mesmo importante. É por isso que, atualmente, a tendência mundial é de que ele esteja em alta.

Veja aqui como assistir Jimmy Savile: A British Horror Story e alguns outros programas relacionados.

Jimmy Savile: A British Horror Story é um novo documentário de crime verdadeiro que foi feito pela Netflix e examina o caso de Savile - apresentador de TV, arrecadador de fundos de caridade e DJ no Reino Unido - que foi exposto como pedófilo predatório e agressor sexual após sua morte em 2011, quando mais de 400 pessoas se apresentaram com histórias de abuso. Os supostos incidentes ocorreram durante um período de mais de 50 anos, enquanto Savile permaneceu aos olhos do público e até se tornou um amigo íntimo da família real britânica.

O documentário analisa como ele conseguiu mantê-lo em segredo por tanto tempo, enquanto insinuava em aparições na TV sobre seu lado mais obscuro, e como ninguém descobriu até ser tarde demais.

Como um programa Netflix, a série está disponível exclusivamente no serviço de streaming. Você precisará, portanto, de uma assinatura Netflix.

Há dois episódios de Jimmy Savile: A British Horror Story - o primeiro com 79 minutos de duração, o segundo com 91 minutos.

Jimmy Savile fez uma enorme quantidade de programação, principalmente para a BBC, embora grande parte dela não esteja disponível para assistir em serviços de streaming por bons motivos.

Por exemplo, a reprise dos episódios clássicos Top of the Pops da BBC Four no Reino Unido salta os episódios hospedados por Savile.

Entretanto, você deve tentar conferir o documentário de Louis Theroux Savile (no BBC iPlayer no Reino Unido e em vários serviços de streaming nos EUA).

Tendo originalmente entrevistado Jimmy Savile para um documentário de Louis Theroux Meets... antes de sua morte, este episódio revisitado analisa o porquê, como muitos outros, o apresentador de TV conseguiu puxar a lã sobre os olhos de Theroux.

Você pode ver o trailer para a série Jimmy Savile Netflix abaixo.

