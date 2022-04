Como assistir ao documentário Return to Space de Elon Musk

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ame-o ou odeie-o, Elon Musk é provavelmente um nome que você já ouviu. Seja por causa de Tesla , seu papel no conselho do Twitter ou talvez - e mais provavelmente se você estiver lendo isso - seus esforços na SpaceX.

Se é o SpaceX Elon Musk que você tem interesse, há um documentário que você deseja adicionar à sua lista de observação: Return to Space. Veja como assistir, do que se trata e tudo o mais que você precisa saber.

O documentário Return to Space de Elon Musk foi lançado na Netflix em 7 de abril de 2022, então está disponível para assistir na plataforma de streaming agora.

Return to Space é um documentário da Netflix, então você precisa ter uma assinatura da Netflix para assisti-lo. Vale a pena notar que ele é classificado como 15, portanto, se você tiver vários perfis, verifique se está procurando por um com as permissões corretas.

O documentário Return to Space é sobre a missão SpaceX de Elon Musk, que viu os veteranos da NASA Bob Behnken e Doug Hurley dirigirem-se à Estação Espacial Internacional no foguete e na espaçonave particular de Musk.

O filme segue os astronautas e suas famílias na preparação para a missão, bem como a própria missão, levando os espectadores ao passeio até a Estação Espacial Internacional.

Ele também cobre cenas dos bastidores durante a missão, incluindo o próprio Musk e destaca as preocupações das famílias e os riscos envolvidos em missões como esta.

O filme Return to Space tem 2 horas e 8 minutos de duração.

Sim, a Netflix lançou um trailer do documentário Return to Space antes de seu lançamento em 7 de abril de 2022. Você pode assisti-lo abaixo.

Escrito por Britta O'Boyle.