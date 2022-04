Drive to Survive temporada 5: tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Drive to Survive da Netflix é brilhante. Seu foco é a Fórmula 1, mas não diríamos que você precisa ser um fã da Fórmula 1 para apreciá-la. Na verdade, você pode até achar que gosta mais da série do que um fã obstinado da F1, porque pode não necessariamente conhecer os resultados de algumas corridas, tornando os episódios mais emocionantes. Enquanto isso, os fãs da F1 podem ver as coisas de uma perspectiva diferente. É um ganha-ganha.

Concentrando-se no drama dentro e fora da pista, Drive to Survive nos deu uma ótima visão das últimas quatro temporadas da F1, das equipes e dos pilotos, mas isso continuará? Embora uma quinta temporada de Drive to Survive ainda não tenha sido confirmada, há dicas que sugerem que isso está acontecendo.

Isso é tudo o que ouvimos até agora sobre a 5ª temporada de Drive to Survive.

A 5ª temporada de Drive to Survive ainda não foi confirmada, embora esperemos que sim. A quarta temporada não foi confirmada pela Netflix até agosto de 2021 e foi lançada em março de 2022.

Não seria muito surpreendente ver uma linha do tempo semelhante para a 5ª temporada. Pode levar alguns meses até que isso seja confirmado, mas, se acontecer, esperamos que seja lançado por volta de março de 2023. Isso permitiria a temporada de 2022 da F1 para terminar e a produção final para acontecer.

A Netflix estava em Barcelona para os testes de pré-temporada e, bem, é provável que não tenha sido apenas por diversão, então uma 5ª temporada parece promissora. A Planet Sport twittou uma foto que oferece evidências da presença de plataformas de streaming, provocando especulações iniciais.

A quarta temporada ainda não saiu, mas parece que a Netflix já está filmando a quinta temporada de Drive to Survive em Barcelona… #F1 pic.twitter.com/QERogUpkBB — Planet Sport (@PlanetSportcom) 1 de março de 2022

Desde então, os produtores de Drive to Survive falaram com o The Radio Times . Na entrevista, o produtor James Gay-Rees disse à publicação: "Eu estava em Barcelona [para testes de F1] no último fim de semana sentado com Christian [Horner] e Toto [Wolff] e eles disseram: 'Estamos aqui de novo, começou de novo'"

Quando perguntado diretamente sobre uma 5ª temporada, Gay-Rees disse: "Esperamos que sim. Ainda estamos falando sobre isso. Obviamente, a temporada está se aproximando, então tentaremos realizá-la. Está em discussão."

O colega produtor, Paul Martin, disse ao The Radio Times: "Ele não estava em Barcelona para as férias, basicamente!"

Martin acrescentou: "Se houver apetite, acho que poderia correr e correr".

Se formos tratados com uma 5ª temporada de Drive to Survive, você pode esperar que esteja na Netflix. Como Bridgerton , é exclusivo da plataforma de streaming, então você precisa ter sua assinatura pronta se quiser assistir a temporadas futuras ou acompanhar as anteriores.

Esperamos que a 5ª temporada de Drive to Survive siga um padrão semelhante às temporadas anteriores. Se não está quebrado, não conserte certo? Esperamos, portanto, ver cada episódio se concentrar em uma ou duas das equipes e levar a uma determinada corrida ou corridas. Nesse foco, provavelmente haverá entrevistas com os pilotos envolvidos novamente, bem como os princípios da equipe, e você terá uma visão dos pilotos e rivalidades, bem como de qualquer drama.

Você também receberá análises de jornalistas da F1 como Will Buxton, oferecendo uma perspectiva ou opinião diferente sobre o que está acontecendo fora da pista, bem como dentro dela.

Sem confirmação da 5ª temporada ainda, não sabemos quais equipes ou pilotos podem ter concordado em participar. Vimos Mercedes, Red Bull, McLaren, Williams, Renault e Scuderia Ferrari no ano passado, juntamente com pilotos como Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris e Sergio Perez, entre outros.

Max Verstappen não participou da 4ª temporada, apesar de fazer parte das temporadas anteriores, então é possível que também não o vejamos na 5ª temporada, embora Christian Horner, o princípio da equipe da Red Bull, tenha desempenhado um papel importante no show no passado. não esperamos perder muito da ação da Red Bull, mesmo que Verstappen não retorne.

As temporadas de Drive to Survive de um a quatro tiveram 10 episódios cada. Portanto, é altamente provável que a 5ª temporada ofereça o mesmo se for confirmada.

Você pode assistir todas as temporadas anteriores de Drive to Survive na Netflix. As temporadas um, dois, três e quatro estão disponíveis para assistir agora depois que a quarta temporada apareceu em 11 de março de 2022.

Se você é fã da Fórmula 1, há muito o que assistir em termos de documentários no momento, enquanto espera para descobrir se Drive to Survive está retornando.

Sky tem um documentário de duas partes chamado Duel: Hamilton vs Verstappen . Você precisa ter uma assinatura Sky ou uma assinatura de entretenimento NOW, mas vale a pena assistir.

A Apple TV+ também está trabalhando com Lewis Hamilton em um documentário sobre o heptacampeão mundial. Ainda não sabemos quando irá ao ar, mas você pode ler tudo o que sabemos até agora em nosso recurso separado .

