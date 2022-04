The Witcher temporada 3: elenco, história, rumores e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - The Witcher está recebendo uma terceira temporada, para surpresa de ninguém. A série foi um grande sucesso para a Netflix, e em breve teremos mais histórias de Geralt, Yennefer e Ciri.

Exatamente o que veremos, porém, não é muito certo. Enquanto o programa está adaptando os livros originais de Andrzej Sapkowski, está arando seu próprio terreno em um grau decente. Temos todos os detalhes e rumores, abaixo.

Não sabemos quando The Witcher lançará sua terceira temporada, mas temos uma boa notícia realmente concreta - o show está em produção!

Nossa família está reunida novamente. A terceira temporada de #TheWitcher está oficialmente em produção! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) 4 de abril de 2022

Embora isso não nos dê nenhuma pista firme de quando o programa será lançado, ele se encaixa aproximadamente nos cronogramas anteriores de filmagem e lançamento para indicar que podemos esperar vê-lo no final de 2022, se o pós-lançamento. a produção pode ir bem e sem problemas.

Ainda assim, por enquanto, teremos que esperar até que a Netflix divulgue uma data de lançamento confirmada antes que possamos ficar muito animados.

A segunda temporada de The Witcher terminou com Yennefer, Geralt e Ciri juntos após algumas idas e vindas. Yennefer está de volta ao perceber que não pode sacrificar sua moral e, de fato, Ciri, para recuperar sua magia.

Com a geopolítica da guerra e das nações acontecendo também em primeiro plano, há muitas peças em movimento, desde o movimento dos elfos insatisfeitos após o assassinato de seu filho, até a chegada ao local do imperador de Nilfgaard, Emhyr var Emreis , revelou ser o pai de Ciri.

Temos uma ideia firme do que acontecerá na próxima temporada, graças ao resumo oficial da trama que a Netflix lançou, que você pode ver abaixo.

Também estamos empolgados em revelar o resumo oficial da trama para a próxima temporada... #TheWitcher pic.twitter.com/oqg6LnufBT — The Witcher (@witchernetflix) 4 de abril de 2022

Dito isto, isso realmente cobre apenas nossos personagens principais - o que acontece na história mais ampla da conquista permanecerá para ser visto. A menos que você tenha lido os livros ou jogado os jogos, é claro, nesse caso você terá uma grande vantagem!

Lauren Schmidt Hissrich é a criadora e showrunner de The Witcher. A produção executiva é de Schmidt Hissrich. Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko também são produtores executivos.

Além de Geralt de Rivia, de Henry Cavill, a terceira temporada tem um elenco enorme. Aqui está a lista de personagens da segunda temporada, quase todos os quais devem retornar:

Henry Cavill interpreta Geralt de Rivia

Freya Allan interpreta a princesa Cirilla, também conhecida como Ciri

Anya Chalotra interpreta Yennefer de Vengerberg

Joey Batey interpreta Jaskier

MyAnna Buring interpreta Tissaia de Vries

Eamon Farren interpreta Cahir

Mimi M Khayisa interpreta Fringilla Vigo

Anna Shaffer interpreta Triss Merigold

Mahesh Jadu interpreta Vilgefortz

Royce Pierreson interpreta Istredd

Kim Bodnia interpreta Vesemir

Tom Canton interpreta Filavandre

Mecia Simson interpreta Francesca Findabair

Wilson Mbomio interpreta Dara

Basil Eidenbenz interpreta Eskel

Paul Bullion interpreta Lambert

Yasen Atour interpreta Coen

Terence Maynard interpreta Artorius Vigo

Lars Mikkelsen interpreta Stregobor

Shaun Dooley interpreta o Rei Foltest de Temeria

Graham McTavish interpreta Sigismund Dijkstra

Chris Fulton interpreta Rience

Aisha Fabienne Ross interpreta Lydia

Simon Callow interpreta Codringher

Liz Carr interpreta Fenn

Adjoa Andoh interpreta Nenneke

Até o momento não temos um trailer para a próxima temporada, mas assim que a Netflix lançar algum teaser de featurettes, vamos adicioná-los a esta seção para que você possa vê-los todos em um só lugar.

Como sempre acontece com os programas da Netflix, você não pode ter certeza de que mais está chegando até que a gigante do streaming saia e confirme. Com as métricas de audiência reinando supremas, nunca há garantia de que mesmo um programa amado pela crítica terá outra temporada.

Ainda assim, embora não haja nada confirmado sobre The Witcher, dado o quão bem ele foi feito até agora, presumimos que uma quarta temporada é muito provável - e provavelmente será confirmada logo após a terceira temporada estar disponível para transmissão, para que a Netflix possa verificar sua continuação. popularidade.

