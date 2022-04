Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix confirmou uma quarta temporada de seu thriller psicológico 'You' antes da terceira temporada chegar às telas, e agora a plataforma de streaming não apenas confirmou que as filmagens começaram para a nova temporada, mas também nos deu um pouco mais de informações.

As filmagens da 4ª temporada de 'You' começaram oficialmente em 22 de março de 2022, embora as cenas finais no final da 3ª temporada sugerissem que a próxima temporada seria baseada em Paris, com Joe aparentemente procurando por Marienne - que foi poupada por Love no final de sessão 3.

O último tweet da Netflix , que menciona o início das filmagens da série, nos diz para ficarmos atentos em Londres, adicionando uma reviravolta na história antes mesmo de estarmos perto do lançamento da quarta temporada. a cadeira ao lado de Joe e vamos ser honestos, eles não estão lá por acaso.

Cuidado… Joe está no Reino Unido! A quarta temporada de VOCÊ está agora sendo filmada em Londres. pic.twitter.com/dY0Bo0mpN0 — Netflix Reino Unido e Irlanda (@NetflixUK) 1º de abril de 2022

Se você ampliar os livros, verá ' Grandes Esperanças ' de Charles Dickens e ' Oliver Twist ' - ambos são essencialmente sobre crescer da perspectiva de um menino. Isso pode se referir à mentalidade de Joe ou talvez ao filho de Joe que ele teve que deixar para trás. Também pode significar algo tão simples quanto a próxima temporada ter "torções" e desafiar "expectativas".

Os outros livros incluem ' The Adventures Sherlock Holmes ', sugerindo mais mistério, enquanto ' Vanity Fair ' centra-se na alta sociedade. Enquanto isso, ' A Good Man in a Cruel World ' é certamente um jogo de palavras interessante, já que está bem claro que Joe não é um 'bom homem', mesmo que ele pense que suas ações são justificadas.

'You' é bem versado em suas reviravoltas - é uma das melhores coisas sobre o show. Nada é o que parece e, apesar de algumas especulações sugerindo que Marienne estava em uma motocicleta atrás de Joe em Paris nas cenas finais da terceira temporada, parece que todos nós poderíamos ter uma surpresa de várias maneiras.

A terceira temporada de 'You' foi ao ar em 15 de outubro de 2021, com a quarta temporada anunciada pela Netflix em 13 de outubro de 2021. Os fãs esperaram quase dois anos entre a terceira e a quarta temporada, embora as filmagens tenham começado para a quarta temporada, espero que isso não aconteça. o caso novamente.

Você pode ler tudo o que sabemos até agora sobre a quarta temporada de 'You' em nosso recurso separado , e esperamos que a Netflix nos dê mais alguns teasers como este.

Escrito por Britta O'Boyle.