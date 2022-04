Bridgerton temporada 3: Tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Drama de época brilhante (com muito mais sexo e escândalo) - Bridgerton - apareceu pela primeira vez na Netflix no final de 2020 e foi excelente. Foi a série de TV que nos prendeu ao detalhamento dos eventos de Lady Whistledown do início ao fim, ainda mais alimentado pela segunda temporada que chegou às nossas telas em março de 2022.

A primeira série foi inspirada no livro de Juila Quinn - ' The Duke and I' - enquanto a segunda série foi inspirada no segundo livro de Quinn - 'The Viscount Who Loved Me' . Há oito livros no total, então há muito material para nos ver farras de Bridgerton por mais algum tempo.

Com as temporadas 3 e 4 já confirmadas pela Netflix, aqui está tudo o que sabemos até agora sobre a terceira temporada de Bridgerton e quando chegará às nossas telas.

A Netflix confirmou que Bridgerton veria uma terceira temporada (e 4 para esse assunto) em 13 de abril de 2021. Ainda não confirmou quando a terceira temporada de Bridgerton será exibida. Esperamos vê-lo no primeiro semestre de 2023, mas não está claro por enquanto.

A segunda temporada de Bridgerton foi ao ar em 25 de março de 2022, enquanto a primeira temporada foi ao ar em 25 de dezembro de 2021. Portanto, é possível que a terceira temporada apareça a qualquer momento entre o final de 2022 e o primeiro semestre de 2023, embora diríamos que 2023 é mais provável.

Shonda Rhimes, produtora do programa, disse ao Entertainment Tonight que a escrita começou: "[Nós] ficamos um pouco criativos, então já estamos trabalhando duro para escrever a terceira temporada. ... Isso já está em andamento e você verá. é hora."

Quando a terceira temporada de Bridgerton chegar, será apenas na Netflix. Sem surpresa, dada a série original da Netflix - e uma das maiores até agora -, você precisará garantir que sua assinatura da Netflix esteja pronta.

A primeira e a segunda temporada de Bridgerton tiveram oito episódios, então não seria muito surpreendente ver um número semelhante para a terceira temporada, embora atualmente não saibamos.

Cada episódio provavelmente terá uma hora de duração – ou pouco mais, como na primeira e na segunda temporada, então podemos esperar pelo menos oito horas de mais drama e reportagens de Lady Whistledown.

Como mencionado, a primeira temporada de Bridgerton foi inspirada em ' The Duke and I' , de Julia Quinn, que focava na relação entre o duque de Hastings, Simon Basset, e a filha mais velha da filha Bridgerton, Daphne Bridgerton.

A segunda temporada de Bridgerton foi inspirada no segundo livro - ' The Viscount Who Loved Me ' e centrou-se em torno do chefe da família Bridgerton, Anthony Bridgerton, e sua busca para finalmente encontrar uma esposa adequada. Isso o envolveu com as irmãs Sharma e seguiu sua batalha entre casar por dever e casar por amor.

A terceira temporada poderia seguir a ordem dos livros, o que significaria que poderia ser inspirada em ' An Offer From A Gentleman ' de Quinn, embora isso não esteja confirmado e enquanto Shonda Rhimes disse que havia planos para cada série se concentrar em um Bridgerton e sua história de amor, ela não confirmou ao Entertainment Tonight em qual ordem eles entrariam. Ela disse à publicação: "Não estamos necessariamente indo em ordem, mas veremos cada um dos irmãos e suas histórias. ."

Se a ordem dos livros for seguida pela série, é possível que a terceira série se concentre no segundo solteiro mais velho dos Bridgertons, Benedict. A sinopse do livro de 'An Offer From A Gentleman' é praticamente Cinderela, embora tenha em mente que a série pode adiar o livro em vez de segui-lo ao pé da letra.

No terceiro livro, porém, Sophie Beckett - que foi adotada pelo Conde de Penwood antes de ele morrer - fica com uma condessa que não é fã e relega Sophie ao papel de serva. Sophie consegue se infiltrar no baile de Lady Bridgerton, capturando a atenção de Benedict. Infelizmente, uma vez que a noite do baile termina, Sophie retorna ao seu papel de serva e Benedict fica cego pela mulher misteriosa, jurando encontrá-la novamente. Parece uma trama muito boa para Lady Whistledown se intrometer em seus papéis da sociedade, hein?

Falando em Lady Whistledown, sem dúvida também haverá algum foco em Penelope Fetherington e Eloise Bridgerton na terceira temporada, depois que Eloise descobriu o segredo de Penelope no final da segunda temporada. ou Eloise revelará a identidade de Penelope para o resto da Ton?

Se a ordem dos livros não for seguida, pode ser que Colin Bridgerton seja o próximo foco. Ele e Penelope pareciam finalmente estar chegando a algum lugar na segunda temporada, antes que a pobre Penelope ouvisse a conversa de Colin com alguns dos outros solteiros elegíveis. Por enquanto, simplesmente não sabemos, mas há muitas possibilidades.

A Netflix ainda não confirmou nenhum elenco para a terceira temporada, embora provavelmente possamos dar alguns palpites sobre alguns dos que provavelmente retornarão.

Esperamos ver muitos da primeira e segunda temporadas no elenco na terceira temporada. Aqui está quem interpretou quem na segunda temporada e quem esperamos ver na terceira temporada, mesmo que eles não desempenhem um papel tão grande:

Jonathan Bailey - Anthony Bridgerton

Luke Thompson - Benedict Bridgerton

Phoebe Dynevor - Daphne Bridgerton

Claudia Jessie - Eloise Bridgerton

Luke Newton - Colin Bridgerton

Lady Bridgerton - Ruth Gemmell

Nicola Coughlan - Penélope Featherington)

Adjoa Andoh - Lady Danbury

Golda Rosheuvel - Rainha Charlotte

Simone Ashley - Kate Bridgerton née Sharma

Charithra Chandran - Edwina Sharma

Shelly Conn - Mary Sharma

Todos os 16 episódios da 1ª e 2ª temporada de Bridgerton estão disponíveis para assistir na Netflix, para que você possa refrescar sua memória sobre o que aconteceu nas duas temporadas sociais o quanto quiser antes da 3ª temporada.

sim. A Netflix confirmou que haveria uma 4ª temporada de Bridgerton ao mesmo tempo em que confirmou a 3ª temporada, então ainda há muito drama por vir.

Queridos leitores, este autor traz um anúncio muito emocionante... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z — Bridgerton (@bridgerton) 13 de abril de 2021

Escrito por Britta O'Boyle.