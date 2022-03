Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há um novo programa de terror chegando à Netflix e está ligado a uma das franquias mais famosas dos jogos.

Resident Evil é uma série que foi para alguns lugares malucos, então a Netflix poderia fazer quase qualquer coisa com a propriedade criativa, embora pelos sons dela possamos ver alguns locais familiares na tela prateada. Aqui estão todos os detalhes que você precisa saber.

Em março de 2022, a Netflix lançou as imagens teaser que você pode ver no Tweet abaixo, deixando as pessoas empolgadas com a chegada do programa.

O mal evoluiu.



A nova série de ação ao vivo Resident Evil estreia em 14 de julho. pic.twitter.com/f7mEH2LsjN — Netflix (@netflix) 17 de março de 2022

Também confirmou quando o show será lançado - em 14 de julho de 2022 .

O bom de um programa anunciado pela Netflix para seu serviço é que assisti-lo será muito simples - uma vez lançado, tudo o que você precisa é de uma conta Netflix e poderá assistir o quanto quiser .

Isso também significa que você pode usar uma avaliação gratuita para assistir ao programa sem pagar, se não tiver feito uma conta Netflix antes (e, neste momento, se isso descreve você, estamos impressionados).

O elenco até agora confirmado para o programa Resident Evil da Netflix é o seguinte:

Lance Reddick (como Albert Wesker)

Ella Balinska

Tamara Inteligente

Siena Agudong

Adeline Rudolph

Paola Nuñez

Sabemos um pouco da história que Resident Evil contará graças aos comentários da Netflix sobre o assunto. Por um lado, você pode ver no anúncio abaixo que há algumas dicas fortes:

Quando os garotos Wesker se mudam para New Raccoon City, os segredos que eles descobrem podem ser o fim de tudo. Resident Evil, uma nova série de ação ao vivo baseada na lendária franquia de terror de sobrevivência da Capcom, está chegando à Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 27 de agosto de 2020

A descrição oficial do show é a seguinte:

"Ano de 2036 - 14 anos depois que um vírus mortal causou um apocalipse global, Jade Wesker luta pela sobrevivência em um mundo invadido por criaturas insanas e infectadas com sede de sangue. Nesta carnificina absoluta, Jade é assombrada por seu passado em New Raccoon City. pelas conexões assustadoras de seu pai com a Umbrella Corporation, mas principalmente pelo que aconteceu com sua irmã, Billie."

Com base no fato de que ela está em todos os oito episódios de acordo com o IMDB , esperamos que Ella Balinska interprete Jade Wesker, e adicionar mais um elemento familiar ao antagonista de longa data Albert Wesker deve ser interessante.

A partir das imagens teaser que a Netflix lançou em março, também podemos dizer que o T-Virus (também conhecido como Tyrant Virus) terá um papel importante na série, aumentando a possibilidade de vermos alguns zumbis gigantes superpoderosos. em algum ponto.

Escrito por Max Freeman-Mills.