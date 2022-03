Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix anunciou recentemente um aumento de preço para assinantes e agora está começando a restringir o compartilhamento de senhas.

Admita: você ou alguém que você conhece provavelmente vadia a conta Netflix dos pais deles. É uma prática comum, onde vários assinantes que não moram na mesma casa compartilham uma única conta Netflix com diferentes perfis de usuário configurados. Mas parece que em breve isso pode ser uma coisa do passado, pois a Netflix revelou que agora está solicitando que alguns usuários paguem uma taxa extra se quiserem continuar compartilhando. A Netflix disse que as contas compartilhadas entre as famílias estão afetando sua capacidade de investir em novos conteúdos, então finalmente está reprimindo.

Em uma postagem no blog publicada na quarta-feira, 16 de março, Chengyi Long, diretor de inovação de produtos, explicou: "Embora tenham sido extremamente populares, também criaram alguma confusão sobre quando e como a Netflix pode ser compartilhada. Como resultado, as contas estão sendo compartilhadas entre as famílias - impactando nossa capacidade de investir em ótimas novas TVs e filmes para nossos membros".

A Netflix está, portanto, testando uma nova abordagem no Chile, Costa Rica e Peru.

Nesses três países, os assinantes agora serão solicitados a adicionar um visualizador extra ao seu pacote com desconto: 2.380 CLP no Chile, 2,99 USD na Costa Rica e 7,9 PEN no Peru. Os membros dos planos padrão e premium terão a opção de adicionar "subcontas" para até duas pessoas com quem não moram, e cada uma terá seu próprio "perfil, recomendações personalizadas, login e senha - a um preço mais baixo ", disse a Netflix. Além disso, a Netflix oferecerá a capacidade de transferir perfis de visualização para novas contas.

A empresa não disse se planeja expandir esse teste para outros países.

Mas, no ano passado, a Netflix testou uma ferramenta de verificação de contas que impedia os assinantes de compartilhar contas, então esta não é a primeira vez que o serviço de streaming restringiu o compartilhamento.

Escrito por Maggie Tillman.