Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nesta primavera, a Netflix lançará uma série interativa chamada Trivia Quest . Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso, incluindo como jogar.

Trivia Quest é uma experiência interativa narrativa, onde cada "vitória" ajudará a mover a história. Mas esta não é a primeira incursão mais recente da Netflix na televisão interativa e nos jogos. O serviço já havia experimentado esse tipo de formato quando lançou títulos como Black Mirror: Bandersnatch, You vs. Wild: Out Cold e Cat Burglar, centrado em curiosidades.

A Netflix lançou um trailer de Trivia Quest – que você pode assistir acima. Apresenta o colorido "Willy" explicando como funciona a série interativa. (Se "Willy" parece familiar, provavelmente é porque você jogou a série de jogos para celular Trivia Crack da Etermax. O New York Times disse que a Netflix licenciou o jogo Trivia Crack Etermax.)

Essencialmente, Trivia Quest é um jogo estrelado por Willy e seus amigos enjaulados contra o Evil Rocky. Só você pode salvá-los respondendo a perguntas para ganhar pontos. Haverá um novo episódio disponível a cada dia com 24 perguntas - 12 dificuldade padrão e 12 difícil. Ao responder corretamente às perguntas, a história avança e você pode ajudar Willy a salvar seus amigos de Rocky.

Os jogadores poderão repetir os questionários para marcar pontos e responder corretamente às perguntas que podem ter perdido anteriormente.

Um novo episódio de Trivia Quest chegará à Netflix todos os dias ao longo de abril de 2022, com 30 episódios no total. (A Netflix prometeu "não, isso não é uma piada de primeiro de abril".)

Trivia Quest será jogável nos seguintes dispositivos:

Telefones e tablets Android

iPhones, iPads e iPod Touch

Smart TVs, decodificadores e consoles compatíveis

Desktops através da web.

Uma lista completa de dispositivos suportados pode ser encontrada aqui . Certifique-se de que seu dispositivo esteja executando a versão mais recente do aplicativo Netflix para experimentar o Trivia Quest.

A Netflix tem outros títulos interativos (abaixo) onde você pode fazer escolhas para os personagens e moldar a história. Basta procurar o emblema "faísca" nos títulos - isso significa que é interativo.

Escrito por Maggie Tillman.