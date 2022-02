The Last Kingdom Season 5: data de lançamento, como assistir e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - The Last Kingdom é baseado na série de livros The Saxon Stories de Bernard Cornwell. O título da série de TV vem do primeiro romance, com a série de TV seguindo a ação através de vários livros.

A ação é baseada nas aventuras de Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon), e segue a história através da Grã-Bretanha anglo-saxônica com a invasão dos vikings e as ambições do Reino de Wessex de unir os reinos para formar a Inglaterra como uma nação unificada. .

Espadas, traições, batalhas, romance, o choque de culturas entre pagãos e cristãos, tudo define The Last Kingdom em uma jornada semi-histórica pela história britânica.

A quinta temporada de The Last Kingdom chegará à Netflix em 9 de março de 2022.

A temporada anterior foi ao ar em 26 de abril de 2020, então houve uma lacuna considerável entre a 4ª e a 5ª temporada, embora um intervalo de 2 anos entre as temporadas tenha sido o padrão ao longo da história do programa.

The Last Kingdom foi originalmente exibido na BBC America e BBC 2 no Reino Unido antes de se mudar para uma nova casa na Netflix.

Todas as temporadas de The Last Kingdom podem ser encontradas na Netflix . Há oito episódios nas duas primeiras temporadas, expandindo para 10 episódios para as temporadas 3, 4 e 5.

Todas as quatro temporadas anteriores também estão disponíveis para compra no Amazon Prime Video e outras plataformas, além de serem lançadas em DVD e Blu-ray.

A 5ª temporada se passa algum tempo após a conclusão da 4ª temporada e vê o rei Edward tentando cumprir as ambições de seu pai de unir os reinos para criar a Inglaterra. Uhtred está agindo como protetor de Aethelstan, o futuro rei da Inglaterra, enquanto os inimigos se reúnem para subverter a linha de sucessão, fraturar a delicada paz da nascente Inglaterra e derrubar o equilíbrio de poder mais uma vez.

Será estrelado por Emily Cox (Brida), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Adrian Schiller (Aethelhelm), Cavan Clerkin (Pyrlig), Millie Brady (Aethelflaed), Timothy Innes (King Edward). ), Ewan Mitchell (Osferth) e James Northcote (Aldhelm).

Não, foi confirmado que a 5ª temporada é a última temporada de The Last Kingdom.

Haverá, no entanto, um longa-metragem que segue a 5ª temporada de The Last Kingdom. Isso será chamado de Seven Kings Must Die e está sendo filmado atualmente.

O enredo de Seven Kings Must Die ainda não foi revelado, mas visto que a 5ª temporada termina no final do livro 10, não é muito difícil deduzir que abrangerá os três últimos livros da série.

Começamos oficialmente as filmagens de Seven Kings Must Die.

Agora isso é especial… #TheLastKingdom pic.twitter.com/rQxyLGWJyE — The Last Kingdom (@TheLastKingdom) 31 de janeiro de 2022

The Last Kingdom é o título do primeiro livro da série The Saxon Stories. Existem 13 livros no total, desde The Last Kingdom até War Lord. War Lord (publicado em 2020) é o livro final da série e encerra a história de Uhtred.

Podemos alinhar a série de TV The Last Kingdom com os seguintes livros:

Temporada 1 - O Último Reino, O Cavaleiro Pálido

Temporada 2 - Os Senhores do Norte, Sword Song

Temporada 3 - The Burning Land, Death of Kings

Temporada 4 - O Senhor Pagão, O Trono Vazio

Temporada 5 - Guerreiros da Tempestade, O Portador da Chama

Seven Kings Must Die - War of the Wolf, Sword of Kings, War Lord (não confirmado, mas provável)

Obviamente, há mudanças em algumas das tramas da série de TV, mas o enredo principal é definido até certo ponto pela história, adaptado com licença poética.

Sim, existe - e incluímos todos os trailers dos trailers anteriores também, para que você possa reviver as memórias.

Wyrd deu um lance completo.

