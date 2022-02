Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fãs de Better Call Saul, sem dúvida, vão chorar quando a série finalmente terminar este ano.

A prequela do também incrível Breaking Bad terminará com a 6ª temporada, quando finalmente descobrirmos o que acontece com Jimmy McGill, também conhecido como Saul Goodman, em seu disfarce moderno e fugitivo.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a sexta e última temporada de Better Call Saul.

Foi anunciado que a temporada final de Better Call Saul será dividida em duas partes. Os episódios também serão adicionados à AMC/Netflix (dependendo da região) semanalmente a partir da data de estreia inicial de cada parte.

Os episódios 1 e 2 serão lançados no mesmo dia - 18 de abril de 2022 nos EUA, 19 de abril no Reino Unido. Eles serão seguidos pelos episódios 3 a 7, que serão lançados a cada semana.

O segundo lote de seis episódios começará em 11 de julho de 2022 nos Estados Unidos, e 12 de julho no Reino Unido.

A temporada de 13 episódios será dividida em duas partes. O Eps 1+2 chegará em 19 de abril, com os próximos 5 episódios sendo exibidos semanalmente. Após um intervalo, a execução final de 6 episódios começará em 12 de julho. pic.twitter.com/3gVmxpVTY5 — Netflix Reino Unido e Irlanda (@NetflixUK) 11 de fevereiro de 2022

A AMC transmitirá a 6ª temporada de Better Call Saul nos EUA.

Como em todas as outras temporadas, a 6ª temporada de Better Call Saul será exclusiva da Netflix no Reino Unido.

Serão 13 episódios no total. Como mencionamos acima, eles serão divididos em dois lotes, de sete e seis episódios, respectivamente.

A temporada mostrará os eventos finais que levam Jimmy McGill (Bob Odenkirk) a finalmente se tornar o advogado criminal Saul Goodman.

Também descobrimos o destino de sua parceira Kim (Rhea Seehorn) e vemos como Gus Fring (Giancarlo Esposito) se torna um membro tão poderoso do cartel.

"Aos meus olhos, esta é a nossa temporada mais ambiciosa, surpreendente e, sim, comovente", disse o showrunner Peter Gould em um comunicado publicado pela Variety .

"Mesmo sob circunstâncias incrivelmente desafiadoras, toda a equipe de 'Saul' - roteiristas, elenco, produtores, diretores e equipe - se superaram. Eu não poderia estar mais animado para compartilhar o que conquistamos juntos."

Se você estiver no Reino Unido (ou outra região fora dos EUA que não pode acessar a AMC), a Netflix hospeda todas as cinco temporadas existentes de Better Call Saul.

Você também pode conferir Breaking Bad depois (mesmo que já tenha visto), pois ele efetivamente continua a história. E também certifique-se de assistir El Camino - um longa-metragem de acompanhamento estrelado por Aaron Paul como Jessy Pinkman.

Ainda não há um trailer completo, apenas o breve teaser abaixo...

Infelizmente, quando o último episódio da 6ª temporada for ao ar, isso é tudo pessoal.

No entanto, haverá três spin-offs "curtos" que serão lançados nesta primavera.

Slippin' Jimmy é uma série animada de seis partes que conta a história dos primeiros dias de McGill em Chicago.

Cooper's Bar também é uma série de seis partes - desta vez em ação ao vivo. É estrelado por Rhea Seehorn como Kim e Lou Mustillo como o homônimo Cooper.

Ainda estamos para ouvir detalhes do terceiro show spin-off.

Escrito por Rik Henderson.