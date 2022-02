Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se, como nós, você ficou arrasado com o fim de Vikings do The History Channel / Amazon Prime Video em 2020, com a história de Ragnar Lothbrok e seus filhos chegando a uma conclusão sangrenta, sem dúvida ficará tão emocionado ao saber que um spin-off sequela chegará em breve às nossas telas.

Vikings: Valhalla começa 100 anos após os eventos da série original e se concentrará nas histórias de Leif Eriksson, sua irmã Freydis Eriksdotter e outros famosos nórdicos e mulheres enquanto lutam contra o rei normando da Inglaterra, William, o Conquistador.

Também muda de emissora, tendo sido adquirida pela Netflix desta vez. Então, aqui estão todos os detalhes sobre Vikings: Valhalla até agora.

Vikings: Valhalla estreia na Netflix em 25 de fevereiro de 2022.

Ainda não está claro se todos os episódios estarão disponíveis de uma só vez ou se serão lançados semanalmente.

A Netlfix tem os direitos exclusivos de Vikings: Valhalla, então você poderá assistir tudo através do serviço de streaming.

Ainda não temos uma contagem oficial de episódios para a primeira temporada, embora o IMDB sugira que haja 24 episódios no total.

Sendo ambientado um século após o programa de TV original dos Vikings, Vikings: Valhalla muda sua atenção para uma nova geração de guerreiros e reis vikings.

Ele vai liderar a dupla principal de Leif Eriksson e sua irmã Freydis Eriksson, com o conflito entre paganismo e cristianismo continuando a ser central para a história – como era em Vikings.

O show nos levará por muitas batalhas, retornará a um Kattegat ainda maior (a casa original de Ragnar) e terminará com a Batalha de Stamford Bridge 1066 e o fim da era Viking.

A sequência apresenta um elenco totalmente novo, com Sam Corlett (The Chilling Adventures of Sabrina) assumindo o papel de Leif. Freydis é interpretada por Frida Gustavsson (The Witcher), e Leo Suter (Sandion) interpreta o ambicioso preço nórdico Harald.

A série foi criada por Jeb Stuart, que também escreveu o roteiro de Die Hard, com o criador e historiador original de Vikings, Michael Hirst, atuando como produtor executivo.

O diretor do primeiro episódio, Niels Arden Oplev, também trabalhou em Mr Robot e dirigiu a versão original de The Girl with the Dragon Tattoo.

Embora Vikings: Valhalla seja uma produção totalmente nova, existem seis séries da premiada série de TV Vikings que você pode acompanhar.

Você provavelmente não precisará vê-lo antes de assistir à sequência, mas estará perdendo um show incrível se não o fizer.

Todas as seis séries foram exibidas pela primeira vez no The History Channel nos EUA. Em termos de streaming, no entanto, está disponível no Hulu nos Estados Unidos, Amazon Prime Video no Reino Unido e em várias outras regiões.

A partir de 2024, todos os programas originais de Vikings serão hospedados pela Netflix nos EUA e no Reino Unido.

A Netflix lançou seu primeiro trailer completo de Vikings: Valhalla. Você pode assistir abaixo.

De acordo com a Wikipedia, a produção de uma segunda temporada terminou no final de 2021. Serão necessários efeitos especiais e outros tratamentos de pós-produção, imaginamos que estará disponível na Netflix no início de 2023.

Escrito por Rik Henderson.