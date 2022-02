Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A segunda temporada da The Umbrella Academy certamente terminou em um gancho, mas o que é a Sparrow Academy e como os membros originais corrigirão a linha do tempo?

Se isso não significa nada para você, sugerimos que você pare de ler agora e assista as temporadas 1 e 2 na Netflix .

Para o resto de vocês, aqui está tudo o que você precisa saber sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy.

A terceira temporada de The Umbrella Academy vai ao ar este ano, mas ainda não temos uma data exata.

A conta do fã no Twitter @umbrellaacademy afirma que é "verão de 2022".

THE UMBRELLA ACADEMY TEMPORADA 3 - VERÃO 2022!

As filmagens terminaram em agosto de 2021, então é provável que a fase de pós-produção esteja quase no fim. Atualizaremos quando a Netflix anunciar uma data de estreia oficial.

Assim como nas temporadas 1 e 2, a terceira temporada de The Umbrella Academy será exclusiva da Netflix em todas as regiões onde o serviço de streaming está disponível, incluindo EUA, Reino Unido e Europa Central.

Assim como nas duas temporadas anteriores, haverá 10 episódios na terceira temporada de The Umbrella Academy.

Desvie o olhar agora se quiser evitar spoliers nas temporadas 1 e 2.

Tendo salvado o mundo do apocalipse (novamente), os membros da Academia conseguiram retornar a 2019 apenas para se encontrarem em uma linha do tempo diferente.

A Umbrella Academy agora é a Sparrow Academy, Reginald Hargraves ainda está vivo, assim como Ben, e há um novo grupo de estudantes superpoderosos. Será que os originais vão querer voltar à sua própria linha do tempo, ou esta é a sua nova casa. Sem dúvida, descobriremos nesta temporada, pois empresta parte da história do arco Hotel Oblivion nos quadrinhos.

O primeiro episódio de TV será chamado de "Meet the Family", que dá uma breve pista sobre o que esperar. Tudo o que sabemos com certeza é que o showrunner Steve Blackman disse ao Digital Spy que será “mais selvagem, maior e mais louco” do que nunca.

Ele também revelou que haverá "algumas mudanças incríveis que as pessoas vão adorar se aprofundar, e há muito crescimento para esta família este ano de uma maneira que as pessoas simplesmente não esperam".

Todo o elenco original retorna, incluindo Elliott Page como Vanya, e o soberbo Robert Sheehan como Klaus, enquanto uma nova coleção de atores assumirá os papéis das crianças da Sparrow Academy.

Isso inclui Justin Cornwell como Marcus, Britne Oldford como Fei, Jake Epstein como Alphonso, Genesis Rodriguez como Sloane e Cazzie David como Jayme. O pardal número seis - Christopher - será interpretado pelo Existential Dread Inducing Psykronium Cube. Sim, é um misterioso cubo telecenético.

Todos os 20 episódios de The Umbrella Academy até agora estão disponíveis na Netflix.

Não há um trailer como tal ainda. No entanto, um teaser de vídeo apareceu no Twitter na conta oficial da Sparrow Academy em outubro de 2021.

Nós somos o presente. Feliz aniversário para nós!

Ainda não se sabe se a terceira temporada de The Umbrella Academy será a última. A Netflix ainda não fez um anúncio sobre planos futuros.

Escrito por Rik Henderson.