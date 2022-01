Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - He-Man está chegando à Netflix em forma de ação ao vivo, enquanto a Mattel e a Netflix fecham um acordo para desenvolver Masters of the Universe em um filme completo para o serviço de streaming.

He-Man já foi escalado, com Kyle Allen – mais conhecido por West Side Story de 2021 – assumindo o comando. Ele tem o pooowweeer. Bem, espero que ele possa ajudar a dar vida à franquia dos anos 80 mais uma vez.

O roteiro foi escrito pelos irmãos Nee e David Callaham – este último o roteirista de Mulher Maravilha 1984 – e deve entrar em produção em meados de 2022.

então o que você pode esperar? “Em Masters of the Universe, um órfão chamado Adam descobre que é um príncipe destinado a ser o salvador de uma terra distante e deve aprender rapidamente sobre seu poder e a importância de salvar seu verdadeiro lar de uma força do mal”, diz o comunicado de Netflix.

Espera-se que seja um passeio muito diferente da colaboração já lançada da Mattel e da Netflix, Masters of the Universe: Revelation, que continua a série animada dos anos 80 em forma de animação gerada por computador. Se o filme live-action terá como objetivo atrair crianças ou ser direcionado a públicos mais maduros – uma série recente da Marvel – ainda não é conhecido.

Estamos ansiosos para descobrir quem mais foi escalado para aparecer em Eternia, com o arqui-inimigo Esqueleto sendo um favorito óbvio dos fãs para antecipar.

Escrito por Mike Lowe.