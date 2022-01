Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A opinião de Guillermo del Toro sobre Pinóquio finalmente tem um trailer e data de lançamento depois de ficar preso no inferno do desenvolvimento por anos. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o próximo longa-metragem em stop-motion, incluindo quem ele estrela, do que se trata, trailers disponíveis e onde você pode transmiti-lo.

Pinóquio é descrito como uma "releitura sombria e distorcida do famoso conto de fadas de Carlo Collodi". Situado durante o reinado fascista de Benito Mussolini sobre a Itália na década de 1930, conta a história do boneco de madeira que ganha vida. Mas, ao contrário dos relatos anteriores da história, o Pinóquio deste filme (Gregory Mann) faz travessuras, prega peças cruéis e não consegue corresponder às expectativas de seu pai entalhador, Gepeto (David Bradley). O filme também apresenta - e parece ser narrado por - Sebastian J Cricket (Ewan McGregor), como visto no primeiro trailer.

Segue a sinopse do filme:

"O cineasta vencedor do Oscar Guillermo del Toro reimagina o clássico conto italiano de Pinóquio em uma aventura musical em stop-motion. Siga as aventuras travessas de Pinóquio em sua busca por um lugar no mundo."

Pinóquio é co-dirigido por Guillermo del Toro e Mark Gustafson. É escrito por del Toro e Matthew Robbins, com del Toro produzindo ao lado da The Jim Henson Company.

Pinóquio é um filme de fantasia musical de animação em stop-motion estrelado pelas vozes de Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Finn Wolfhard, John Turturro e Burn Gorman. Abaixo está uma lista confirmada dos diferentes personagens e quem os dubla:

Gregory Mann como Pinóquio

Ewan McGregor como Sebastian J. Cricket

David Bradley como Mestre Gepeto

Ron Perlman como Mangiafuoco

Tilda Swinton como a fada com cabelo turquesa

Christoph Waltz como a Raposa

Cate Blanchett como Sprezzatura, a Macaca

Tim Blake Nelson como o cocheiro

Finn Wolfhard como Lampwick/Lucignolo

John Turturro como Mestre Cereja

Queime Gorman como o Carabiniere

Data de lançamento nos EUA: dezembro de 2022

Pinóquio será lançado em dezembro de 2022. Uma data exata ainda não foi revelada.

Del Toro anunciou originalmente o filme há mais de uma década, com data de lançamento em 2013 ou 2014, mas o desenvolvimento parou até que a Netflix adquiriu o filme e retomou a produção há alguns anos. Lembre-se de que este filme não deve ser confundido com Pinóquio da Disney (2022), um musical animado por computador de ação ao vivo, que chegará à Disney + no final deste ano.

Pinóquio está programado para chegar exclusivamente à Netflix.

Sim, você pode assistir a um no topo desta página.

Talvez considere assistir Pinóquio da Disney, um clássico animado de 1940 que apresentou o conto de fadas ao público em todo o mundo. Pocket-lint também recomenda assistir As Aventuras de Pinóquio, o filme live-action de 1996. Embora tenha sido um fracasso crítico e comercial, a Creature Shop de Jim Henson criou os complexos bonecos animatrônicos usados em conjunto com efeitos visuais em stop-motion. Considerando que a Jim Henson Company está produzindo o novo Pinóquio usando stop-motion, pode valer a pena revisitar.

Qual é o melhor dispositivo de streaming para sua TV? Nossa principal recomendação é o Amazon Fire TV Stick 4K Max . Também são excelentes o Google Chromecast com Google TV , o Roku Express 4K , o Apple TV 4K e o Amazon Fire TV Stick .

Escrito por Maggie Tillman.