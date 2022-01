Drive to Survive temporada 4 data de lançamento e como assistir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Drive to Survive lança uma luz completamente diferente na Fórmula 1. Você pode saber o que acontece na pista se você é um fã de F1, mas o quanto você sabe sobre o que acontece fora da pista?

Mesmo aqueles que não gostam de F1 ficarão viciados não apenas no programa da Netflix, mas possivelmente também no esporte - que é basicamente o objetivo do programa. Com a quarta temporada focando em uma das temporadas mais dramáticas e emocionantes da Fórmula 1 até agora (a menos que seja o seu Hamilton), mal podemos esperar para ver quais imagens do paddock as câmeras da Netflix capturaram.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a quarta temporada de Drive to Survive, incluindo a data de lançamento e como assistir.

A Netflix confirmou em agosto de 2021 que haveria uma 4ª temporada de Drive to Survive. Até agora, não confirmou a data de lançamento do programa, embora os padrões anteriores sugiram que possa ser nos próximos meses.

A 1ª temporada chegou no início de março de 2019, a 2ª temporada no final de fevereiro de 2020 e a 3ª temporada no meio de março de 2021, então março é um bom mês para escrever no diário por enquanto.

Quando a quarta temporada de Drive to Survive aparecer, ela estará na Netflix, então você precisará ter a assinatura pronta se quiser ver todo o drama suculento se desenrolar dentro e fora da pista.

As temporadas 1, 2 e 3 têm 10 episódios, então há uma boa chance de que a quarta temporada também tenha 10 episódios, embora nada tenha sido confirmado pela Netflix ainda.

A quarta temporada cobrirá a temporada 2022 da Fórmula 1, que viu Max Verstappen vencer Lewis Hamilton no título e uma volta final muito dramática.

Se você seguir a Fórmula 1, saberá os resultados e como a temporada se desenrolou, mas são as cenas dos bastidores que tornam esta série da Netflix tão emocionante e tão assistível, mesmo que você saiba o resultado.

O que será interessante para esta temporada é como a Netflix consegue contar a história sem Max Verstappen, que naturalmente desempenha um grande papel. Verstappen disse à Associated Press que não gostou de fazer parte do programa e afirmou que a Netflix "fingiu algumas rivalidades".

Ele acrescentou: "Decidi não fazer parte disso e não dei mais entrevistas depois disso porque não há nada que você possa mostrar".

As temporadas 1-3 estão disponíveis para assistir na Netflix, para que você possa acompanhar as temporadas de 2019, 2020 e 2021 da F1 antes da próxima temporada.

Uma temporada 5 de Drive to Survive ainda não foi oficialmente confirmada e é provável que tenhamos que esperar mais alguns meses até que seja, mas atualizaremos esse recurso quando soubermos mais.

Escrito por Britta O'Boyle.