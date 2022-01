Emily in Paris data de lançamento da 3ª temporada e como assistir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Emily em Paris provavelmente não deveria ser tão boa quanto é, mas a mistura de moda fabulosa, grandes amizades e uma vida amorosa complicada são excelentes para assistir.

A segunda temporada só chegou às telas em dezembro de 2021, mas já há confirmação de uma terceira temporada. Aqui está tudo o que sabemos até agora.

Por enquanto, a Netflix confirmou apenas que a terceira temporada está acontecendo, mas não deu uma data de lançamento. A primeira temporada de Emily in Paris apareceu pela primeira vez na Netflix no final de 2020, com a segunda temporada em dezembro de 2021.

Há uma chance, portanto, de que possamos ver a estreia da terceira temporada antes do final de 2022, embora possa estar muito perto do final do ano, e não em breve.

É relatado pela Variety que a terceira temporada começará a ser filmada na primavera ou no verão deste ano nos Studios of Paris, embora outros locais também estejam sendo considerados, incluindo Londres.

Quando a 3ª temporada de Emily in Paris chegar, ela aparecerá na Netflix, então você precisará garantir que a assinatura esteja pronta.

A Netflix normalmente descarta todos os episódios de uma só vez para que você possa assistir a série inteira de uma só vez, em vez de ter que esperar por um novo episódio toda semana.

Existem 10 episódios em Emily in Paris temporada 1 e 2, então é provável que a terceira temporada também ofereça pelo menos dez episódios. Mas nada está confirmado ainda.

Muitos dos personagens favoritos devem retornar para a terceira temporada, incluindo a própria Emily Cooper (Lily Collins), é claro. Gabriel (Lucas Bravo), Mindy (Ashley Park), Camille (Camille Razat), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold) e Luc (Bruno Gouery) também são esperados.

Ainda não está claro se Alfie (Lucien Laviscount) ficará por perto, pois isso depende do relacionamento entre ele e Emily daqui para frente, enquanto a chefe de Emily em Chicago, Madeline (Kate Walsh), também não está clara por enquanto, já que ela estava grávida no final da temporada. 2.

Com a segunda temporada terminando em um gancho depois que Emily ligou para Sylvie para dizer se ela está em Paris ou não, é claro que a terceira temporada provavelmente nos dará uma resposta para isso.

Também houve rumores de outros locais, incluindo Berlim e Londres, então não seria muito surpreendente ver a terceira temporada continuar em Paris, mas também em outros lugares. No entanto, esperamos muito mais complicações em termos da vida amorosa de Emily.

Emily in Paris temporada 1 e 2 estão disponíveis para assistir na Netflix. Você pode assistir todos os 20 episódios quantas vezes quiser em antecipação da próxima temporada.

Sim! A Netflix confirmou que Emily in Paris foi renovada para uma terceira e quarta temporada em janeiro de 2022, então ainda há muito mais de Emily e seu estilo fabuloso e vida amorosa complicada pela qual esperar.

Escrito por Britta O'Boyle.