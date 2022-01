Vendendo a data de lançamento da 5ª temporada de Sunset e como assistir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você adora sonhar com casas que não pode pagar e assistir a vida cheia de drama e glamour de mulheres bonitas, então há poucos programas melhores para se entregar do que Selling Sunset.

O final da quarta temporada nos deu um teaser do que podemos esperar da quinta temporada - olá Jason e Chrishelle - então parece que a próxima temporada pode ser a mais divertida de todas.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a 5ª temporada do Selling Sunset, incluindo quando será o lançamento e como assisti-lo.

A Netflix confirmou a 5ª temporada de Selling Sunset em março de 2021 e a produção está em andamento.

Atualmente não há data de lançamento confirmada para quando Selling Sunset 5ª temporada irá ao ar, mas a 2ª e 3ª temporada foram lançadas com apenas alguns meses de intervalo, então o mesmo pode acontecer com as temporadas 4 e 5. Se for esse o caso, podemos vê-lo aparecer antes do verão.

Quando o Selling Sunset 5ª temporada chegar, estará no Netflix, então certifique-se de ter aquela assinatura pronta para todo o drama que você sem dúvida verá se desenrolar em suas telas e pegue a pipoca para, com sorte, outra festa de vira-lata.

Vendendo as temporadas um, dois e três da Sunset teve oito episódios, enquanto a quarta temporada teve dez.

Com a mudança para 10 na temporada mais recente, esperamos que a quinta temporada também tenha 10 episódios, embora ainda não tenha sido confirmado.

Um teaser apareceu no final da quarta temporada que nos deu um vislumbre de algumas das coisas que podemos esperar da quinta temporada. Com Jason e Chrishelle revelando seu relacionamento no teaser, suspeitamos que a próxima temporada se concentrará neles.

Isso também pode cobrir a separação deles também, infelizmente, Chrishelle anunciou nas redes sociais em dezembro de 2021 que eles não estavam mais juntos, mas continuaram sendo melhores amigos.

O teaser também sugeriu férias de escritório na Itália e na Grécia, que sem dúvida virão com tanto drama quanto quando eles estiverem em Los Angeles.

Também esperaríamos as atualizações habituais sobre as meninas e seus parceiros, como como Christine está se saindo com a maternidade e se Mary e Romain concordaram em comprar uma propriedade, por exemplo.

É provável que o elenco de Selling Sunset 5ª temporada não seja muito diferente do elenco da 4ª temporada. Mary Fitzgerald, Chrishelle Stause, Christine Quinn, Vanessa Villela, Emma Hernan, Amanza Smith, Heather Young, Davina Potratz e Maya Vander são todos esperado para retornar.

Pode ser que Jason Oppenheim apareça um pouco menos ao abrir um novo escritório em Orange County, mas imaginamos que ele e Brett ainda aparecerão, entre outros, incluindo sócios.

Vendendo as temporadas 1, 2, 3 e 4 do Sunset estão disponíveis na Netflix para que você possa transmitir as casas luxuosas e o drama como quiser.

Há também uma série spin-off chamada Selling Tampa disponível para transmissão na plataforma e, embora ainda não haja informações sobre ela, parece que também haverá um Selling The OC.

Não foi confirmado se haverá uma 6ª temporada de Selling Sunset, embora não ficaríamos surpresos se houvesse.