(Pocket-lint) - A Netflix lançou um teaser trailer de uma prequela de The Witcher.

Chamada The Witcher: Blood Origin, é uma série de ação baseada nos romances de fantasia sombria de Anderzej Sapkowski, com lançamento previsto para o próximo ano. A Netflix surpreendeu os fãs que assistiram à segunda temporada de The Witcher, que estreou no dia 17 de dezembro, rodando imagens do próximo show após os créditos. A série secundária se passa milhares de anos antes do show Witcher.

O teaser mostra três elfos - interpretados por Michelle Yeoh, Laurence O'Fuarain e Sophia Brown - viajando pela floresta e lutando contra soldados. Yeoh interpreta Scian, o último membro de uma tribo de elfos-espada, enquanto O'Fuarain interpreta Fjall, um homem nascido em um grupo de guerreiros que jurou proteger um rei, e Brown interpreta Eile, uma guerreira que deixou seu clã e local como O guardião da Rainha para ser músico.

O Netflix ainda não compartilhou o teaser com o YouTube, mas se você pesquisar, poderá encontrá-lo em vários outros canais que o enviaram. Incorporamos um acima, mas pode ser retirado nos próximos dias, pois não é um clipe oficial.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN chegará à Netflix em 2022 pic.twitter.com/Bzva1q5jEu - Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 17 de dezembro de 2021

O trailer não fornece muitas outras pistas - mas Blood Origin focará na Conjunção das Esferas, ou quando humanos, elfos e monstros vêm habitar o mundo de fantasia. A Netflix está trabalhando na construção de The Witcher Universe não apenas com Blood Origin, mas também em uma terceira temporada do primeiro show, bem como em um segundo filme de animação (Nightmare of the Wolf foi o primeiro).

O serviço de streaming também deu luz verde a uma série infantil de Witcher.