Data de lançamento da 4ª temporada de Cobra Kai, elenco, como assistir e como se atualizar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De toda a programação da Netflix, Cobra Kai se destaca. Porque? Porque não é um remake ou recontagem de uma história existente, é uma continuação dos clássicos filmes de Karate Kid dos anos 1980.

Pegando a história cerca de 30 anos depois e com Ralph Macchio e William Zabka reprisando seus papéis como Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, Cobra Kai revisita muitos dos personagens dos filmes de The Karate Kid, misturados com comédia - e pingando nostalgia, o que acrescenta algo a a mistura que outros programas não conseguem tocar.

A 4ª temporada de Cobra Kai será exibida no Netflix a partir de 31 de dezembro e esperamos ter dez episódios. Esperamos que todos os episódios sejam lançados no mesmo dia, mas isso não foi confirmado.

A 5ª temporada também foi confirmada e chegará à Netflix no futuro - imaginamos no final de 2022.

O trailer da 4ª temporada foi lançado em setembro, mostrando a continuação da história da 3ª temporada.

Para quem não se lembra, a relação de amor e ódio entre Daniel e Johnny continua, mas na temporada 4 eles se unem contra John Kreese (Martin Kove), com o All-Valley Tournament no horizonte e Terry Silver (Thomas Ian Griffith) retornando ao Cobra Kai dojo para ficar com Kreese, novamente.

Robby (Tanner Buchanan) está firmemente comprometido com o Cobra Kai dojo, enquanto os dojos Miyagi-do e Eagle Fang se unem para se opor.

Todas as três temporadas de Cobra Kai estão disponíveis para transmissão no Netflix, então acompanhar Cobra Kai não poderia ser mais fácil.

Mas esse não é o começo da história e para obter a melhor apreciação do que Cobra Kai está fazendo, você precisa voltar ao filme original de 1984 e começar de novo. De fato, assistir ao The Karate Kid original dará a você uma maior apreciação pelos personagens que foram revitalizados e fornecerá contexto para todos os flashbacks.

Daniel LaRusso (Ralph Macchio) muda-se para Reseda, Califórnia. O novo garoto faz novos amigos, mas no processo atrai a atenção indesejada de Johnny Lawrence. Depois de ser espancado, LaRusso pede ajuda ao Sr. Miyagi, culminando em um confronto direto no All-Valley Karate Championships. Este filme fornece o contexto para os personagens principais de Cobra Kai, com um arco de história semelhante.

A segunda parcela segue o aprofundamento do relacionamento de LaRusso e Miyagi, com o casal retornando ao Japão enquanto o pai de Miyagi está morrendo. Aprendemos mais sobre a história de Miyagi, bem como apresentamos Kumiko, que chama a atenção de LaRusso. Muito desse filme se reflete na 3ª temporada de Cobra Kai, então vale a pena assistir.

O terceiro filme mostra Kreese visitando seu velho camarada vietnamita Terry Silver, que assume o controle do Cobra Kai dojo, prometendo vingança contra LaRusso e o Sr. Miyagi. A reviravolta na história levou Danial LaRusso de volta ao torneio All-Valley, depois de romper e consertar seu relacionamento com Miyagi. Este filme fornece algum contexto para a 4ª temporada de Cobra Kai.