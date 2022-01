Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Squid Game se tornou um dos programas mais comentados da Netflix após seu lançamento em setembro de 2021, o que não é surpreendente, pois é uma montanha-russa emocional que prende você quase imediatamente.

Isso resultou na primeira temporada se tornando o programa mais assistido no lançamento na história do serviço de streaming, com impressionantes 111 milhões de visualizações em apenas alguns meses.

Então, a conversa naturalmente se volta para a segunda temporada e, com um final bastante aberto e uma demanda sem precedentes, você pode ter certeza de que ela estará a caminho.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

O co-CEO e diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, confirmou que uma segunda temporada de Squid Game estará acontecendo. A confirmação – que aconteceu durante a chamada de ganhos do quarto trimestre do serviço de streaming em 20 de janeiro de 2022 – segue o criador, escritor e diretor do Squid Game, Hwang Dong-hyuk, dizendo anteriormente à Associated Press em 9 de novembro de 2021 que estava definitivamente nos cartões.

"De fato haverá uma segunda temporada", disse ele em uma breve entrevista. "Está na minha cabeça agora. Estou no processo de planejamento atualmente."

SQUID DE VOLTA: Hwang Dong-hyuk, o diretor, criador e escritor de #SquidGame, diz que o show estará de volta com mais aventuras de Gi-hun. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) 9 de novembro de 2021

Infelizmente, como ainda está em fase de planejamento e ainda nem foi escrito, pode demorar um pouco até que as filmagens comecem no Squid Game 2.

É improvável que chegue às telas em 2022, portanto. Achamos que 2023 é mais provável.

Quando a segunda temporada de Squid Game aparecer, sem dúvida chegará à Netflix.

A primeira temporada de Squid Game teve nove episódios e seis "jogos" dentro desses nove episódios. Esperamos ver uma quantidade semelhante para a próxima temporada.

AVISO: SPOILERS A SEGUIR!

Embora o final da primeira temporada certamente tenha aberto espaço para uma sequência, atualmente não está claro no que uma segunda temporada se concentraria. Esperamos que o personagem principal - jogador 456 - retorne, já que ele não embarcou no voo para ver sua filha e também esperamos que ele tente derrubar aqueles que estão executando o jogo.

Claro, o velho - jogador 001 - que acabou por ser o criador do jogo, morreu no último episódio da 1ª temporada, e dado que o personagem principal ganhou o prêmio em dinheiro depois que muitos dos outros personagens morreram nos jogos, há muito espaço para novos membros do elenco.

Ainda não se sabe se os jogos seguirão a mesma estrutura - seis jogos e centenas de competidores - ou se Hwang Dong-hyuk seguirá um caminho diferente. Emocionante embora.

Dong-hyuk disse ao Radio Times : "Eu percebo que há grandes expectativas para a segunda temporada. Não é que eu não tenha pensado na segunda temporada, e também tenho uma estrutura aproximada para isso. Mas continuo me perguntando se Posso fazer melhor do que a primeira temporada. Não quero que as pessoas fiquem desapontadas com a nova temporada."

Ele também disse sobre as ideias que circulam on-line em torno de uma segunda temporada: "Se eu fizer a segunda temporada, tentarei procurar essas muitas ideias e, é claro, se houver alguma boa, posso trazê-la para a história".

Se você deseja acompanhar a primeira temporada do Squid Game e refrescar sua memória sobre o que aconteceu, ou se deseja assisti-lo completamente, está tudo na Netflix.

Como Bridgerton , Squid Game sem dúvida permanecerá disponível para assistir por muitos meses - até anos.

Escrito por Britta O'Boyle e Rik Henderson.