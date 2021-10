Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Squid Game se tornou um dos programas mais comentados da Netflix, o que não é surpreendente, pois é uma montanha-russa emocional de um relógio que te prende quase imediatamente.

Poderia ser comparado a Jogos Vorazes, mas o Squid Game definitivamente vai além. O final da primeira série deixa muito em aberto para que os jogos ainda não acabem. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a 2ª temporada do Squid Game.

A Netflix ainda não confirmou que haverá uma segunda temporada do Squid Game. Seria surpreendente não ver o serviço de streaming tentar oferecer uma temporada de acompanhamento, dado o quão grande foi a primeira temporada, mas por agora, não há uma palavra oficial.

O criador do programa - Hwang Dong-hyuk - disse à Variety em setembro de 2021 : "Não tenho planos bem desenvolvidos para o Jogo de Lula 2. É bastante cansativo só de pensar nisso. Mas se eu fosse fazer isso, certamente não o faria sozinho. Eu consideraria usar uma sala de escritores e gostaria de vários diretores experientes. "

Se e quando a segunda temporada do Squid Game aparecer, sem dúvida chegará ao Netflix.

A primeira temporada de Squid Game teve nove episódios e seis jogos dentro desses nove episódios. Esperamos ver uma quantidade semelhante na próxima temporada.

Embora o final da 1ª temporada certamente tenha dado espaço para uma sequência, não está claro no momento em que uma segunda temporada se concentraria. Esperávamos que o personagem principal - jogador 456 - voltasse, visto que ele não embarcou no vôo para ver sua filha e também esperamos que ele tente derrubar aqueles que comandam o jogo.

Claro que o velho - jogador 001 - que acabou por ser o criador do jogo, morreu no último episódio da 1ª temporada, e bem, dado o personagem principal ter ganho o prêmio em dinheiro depois que muitos dos outros personagens morreram nos jogos, há muito espaço para novos membros do elenco.

Ainda não se sabe se os jogos seguirão a mesma estrutura - seis jogos e centenas de competidores - ou se Hwang Dong-hyuk seguirá um caminho diferente. Emocionante, entretanto.

Dong-hyuk disse ao Radio Times : "Eu percebo que há grandes expectativas para a segunda temporada. Não é que eu não tenha pensado sobre a segunda temporada, e também tenho um quadro geral para isso. Mas fico me perguntando se Posso torná-la melhor do que a primeira temporada. Não quero que as pessoas fiquem desapontadas com a nova temporada. "

Ele também disse sobre as ideias que circulam online por volta da 2ª temporada: "Se algum dia eu fizer a 2ª temporada, tentarei pesquisar essas muitas ideias e, claro, se houver boas, posso trazê-las para a história".

Se você está procurando se atualizar sobre a primeira temporada do Squid Game e refrescar sua memória sobre o que aconteceu, ou se quiser assistir novamente por completo, é o Netflix que você precisa para assisti-lo.

Como Bridgerton , o Squid Game sem dúvida permanecerá disponível para assistir, mesmo depois que o hype diminuir.