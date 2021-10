Como assistir Squid Game: Legendas ou dublagem?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Squid Game é de longe o novo programa mais quente de 2021 e, embora pareça que todos os anos há uma nova série de sucesso da Netflix sobre a qual todos estão falando, Squid Game é um pouco diferente por ser uma produção sul-coreana, o que significa que os espectadores ingleses vão precisa decidir entre assistir com legendas ou dublagem.

Recentemente, tem havido muita conversa nas redes sociais tentando determinar a tradução mais precisa possível. Depois que alguns investigadores multilíngues do Twitter assistiram ao programa, eles foram até a plataforma para ajudar a explicar a melhor maneira de assistir.

A resposta? Use legendas em “Inglês” em vez de “Inglês [CC]” ou dublagem para obter a tradução do script mais precisa possível.

para não soar esnobe, mas eu sou fluente em coreano e assisti o jogo de lula com legendas em inglês e se você não entende coreano, você realmente não assistiu ao mesmo programa. a tradução era tão ruim. o diálogo foi escrito tão bem e nada dele foi preservado - youngmi mayer (@ymmayer) 30 de setembro de 2021

A razão é porque “English [CC]”, que obviamente significa legenda oculta, foi criado para espectadores com deficiência auditiva ou totalmente surdos. Geralmente, eles são gerados automaticamente, em vez de serem pré-escritos manualmente por uma equipe de tradutores de coreano-inglês e incluem descrições estranhas de passos, bocejos, guinchos e muito mais dos personagens.

A opção “Inglês” padrão, por outro lado, é projetada na noção de que você pode ouvir todos os detalhes auxiliares, como quando os passos de um personagem podem ser ouvidos marchando fora da tela, portanto, esses serão excluídos do texto.

Quanto às dublagens em inglês, o problema é que, embora você ainda possa obter a essência do show, a dublagem requer uma reescrita total do roteiro que deve corresponder aos movimentos dos lábios do ator original quando falados no novo idioma.

Isso resulta em uma experiência um tanto comprometida e definitivamente descartará algumas das nuances de diálogo mais minuciosas escritas pelos roteiristas originais.