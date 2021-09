Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tique-taque, a espera já começou para a estréia da quarta temporada de Stranger Things. Mas, como o último trailer, "The Creel House", revela, essa espera nos levará até 2022 - e nenhuma data de transmissão específica foi escrita pela Netflix.

O trailer do final de setembro de 2021 - que é considerado o terceiro de quatro teasers antes da chegada do show - no entanto, revela uma nova história de fundo e configurações interessantes para o show que está por vir. Você pode assistir abaixo.

Conforme detalhado em nosso artigo principal Stranger Things S4 - que você pode ler aqui e assistir a todos os trailers em ordem - a quarta temporada não deve acontecer em Hawkins, a pacata cidade onde o original foi ambientado principalmente, mas uma divisão entre Rússia (acompanhando o desaparecimento de Jim Hopper) e uma segunda localização fora da cidade nos Estados Unidos.

O novo trailer mostra esse cenário: a casa de Creel é onde o recém-chegado, Victor Creel - que é interpretado por Robert Englund, o famoso ator de terror que anteriormente interpretou Freddy Krueger em Nightmare on Elm Street - interpreta sua história de 1950, aparentemente matando seus dois filhas, antes de acabar preso em um hospício.

Qual é a importância da casa Creel? Bem, é aí que nossos membros favoritos do elenco - Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas, et al - aparecem, e onde começa a interação entre The Upside Down, a história passada da casa e os dias atuais. O que vamos aprender e onde a introdução da família Creel mudará a direção do show? Teremos que esperar até 2022 para descobrir ...