Netflix está testando um plano totalmente gratuito no Quênia

(Pocket-lint) - A Netflix anunciou que está lançando um plano gratuito no Quênia para atrair clientes para sua plataforma de streaming. Este novo nível gratuito no Quênia estará disponível para qualquer pessoa com um telefone Android .

Os usuários só precisam se inscrever com um endereço de e-mail, confirmar que têm 18 anos ou mais e criar uma senha. Nenhuma informação de pagamento é necessária.

Existem algumas ressalvas, como acontece com qualquer serviço gratuito. Por exemplo, você só pode acessar o nível gratuito em um telefone Android. Além disso, você só pode transmitir os programas que estão disponíveis, os usuários de planos gratuitos não podem baixar para visualização offline. Além do mais, o catálogo não contém a biblioteca inteira do Netflix.

Uma parte interessante do anúncio da Netflix indica que a mudança foi inspirada pelo fato de que muitas pessoas no Quênia ainda não experimentaram o serviço de streaming. Em essência, a gigante do streaming quer oferecer uma maneira sem riscos de assistir a alguns de seus programas mais amados , sem cobrar um centavo por isso.

O objetivo claro aqui é que o plano gratuito convença aqueles que se inscreverem de que vale a pena pagar pelo serviço, para que possam acessá-lo em seus laptops, TVs e outros dispositivos. Além disso, tenha acesso a todo o catálogo de programas, e não à seleção gratuita limitada, e faça o download deles para assistir off-line.

O plano gratuito da Netflix será lançado no Quênia a partir de agora e nas próximas semanas.