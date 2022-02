4ª temporada de 'You': Tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O thriller psicológico 'You' retornou para uma terceira temporada em 15 de outubro de 2021, após quase dois anos. Joe Goldberg estava morando com Love e seu filho Henry Forty em uma casa suburbana.

Se você acha que isso significava que Joe havia mudado de seus velhos modos obsessivos, pense novamente, porque a terceira temporada foi recheada de tantas reviravoltas, foi o suficiente para te dar uma chicotada. Agora, a terceira temporada acabou - para alguns personagens mais do que para outros - o que vem a seguir?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a quarta temporada de 'You', incluindo como assisti-la quando for lançada, como acompanhar as temporadas anteriores e o que esperar da quarta temporada.

A Netflix lançou a terceira temporada de 'You' em 15 de outubro de 2021. Isso foi quase dois anos após o lançamento da segunda temporada, então os fãs estavam esperando um pouco.

Embora a Netflix tenha confirmado que a quarta temporada de You está acontecendo, ainda não há data oficial de lançamento. Esperamos vê-lo na segunda metade de 2022, embora possa ser 2023, se a diferença entre a segunda e a terceira temporada for algo a ser observado.

'You' é um original da Netflix, o que significa que você precisará de uma assinatura da Netflix se quiser assistir a qualquer temporada de 'You'. Isso sem dúvida incluirá a quarta temporada quando for lançada.

Como é habitual para a Netflix, todos os episódios caem de uma só vez, por isso não é um caso de semana a semana. A terceira temporada inteira está disponível para assistir agora, mas é claro que a quarta temporada ainda não foi lançada.

Existem 10 episódios da 1ª, 2ª e 3ª temporada de 'You'. Portanto, é provável que a 4ª temporada também tenha 10 episódios, embora nada esteja confirmado ainda.

Ainda não. É um pouco cedo para um trailer da 4ª temporada, especialmente porque a 3ª temporada não saiu há muito tempo.

A Netflix lançou o primeiro trailer anunciando a data da terceira temporada no final de agosto de 2021. Um segundo trailer oficial foi lançado em meados de setembro de 2021 e deu um pouco mais sobre o que esperar. Portanto, não esperamos nenhum trailer da quarta temporada até alguns meses antes do lançamento da quarta temporada.

NOTA: Spoilers da 3ª temporada .

A terceira temporada de ‘You’ focou Joe Goldberg (Penn Badgely) navegando na paternidade, ao lado de Love Quinn (Victoria Pedretti).

Sabemos desde o final da terceira temporada que Joe vive para perseguir outro dia, e aparentemente em Paris desta vez, procurando por Marienne, que foi poupada por Love graças ao fato de ter uma filha.

Você pode ser perdoado por assumir que Love Quinn está morto – já que Joe explodiu ela e a casa no final da 3ª temporada – embora não seja a primeira vez que um ex retorna dos mortos em You se ela reaparecer na 4ª temporada .

Também vale lembrar que Joe deixou seu filho Henry no final da 3ª temporada, então há uma chance de ele retornar a Madra Linda em algum momento. Também há especulações de que Marienne estava em uma motocicleta atrás de Joe nas cenas finais da 3ª temporada, sugerindo que ela faria uma aparição na 4ª temporada.

Por enquanto, a Netflix confirmou apenas que Lukas Gage apareceria na quarta temporada como um personagem chamado Adam. Adam é descrito como "o filho caloroso, engraçado e festeiro de uma família rica que é famosa por não cumprir seus padrões. Mas a única coisa que ele aprendeu com seus pais é fazer o que for preciso para conseguir o que deseja. ."

Lukas Gage está vindo atrás de você.



Na quarta temporada de @YouNetflix , Gage interpreta Adam, o filho caloroso, engraçado e festeiro de uma família rica que é famosa por não cumprir seus padrões. Mas a única coisa que ele aprendeu com seus pais é fazer o que for preciso para conseguir o que deseja. pic.twitter.com/Hr9tQnmk2r — Netflix (@netflix) 17 de fevereiro de 2022

Se você quiser acompanhar as temporadas um, dois e três de 'You', poderá encontrar todos os 30 episódios na Netflix.

Cada episódio tem cerca de 45 minutos de duração.

A Netflix ainda não confirmou uma quinta temporada de 'You', mas também não foi descartada.

Antes do anúncio da quarta temporada, a produtora executiva Sera Gamble disse anteriormente ao The Hollywood Reporter : "Não estou com medo de dizer que definitivamente poderíamos seguir Joe por várias outras temporadas".

Escrito por Britta O'Boyle.