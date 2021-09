Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O thriller psicológico You está de volta para uma terceira temporada depois de quase dois anos. Joe Goldberg está morando com Love - que está grávida de seu filho - em uma casa suburbana. Se você acha que isso significa que Joe mudou de seus velhos hábitos obsessivos, pense novamente.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a terceira temporada de You, incluindo quando será lançado, como assisti-lo, como se atualizar sobre as temporadas anteriores e o que esperar da terceira parcela.

A Netflix confirmou que a terceira temporada de You será lançada em 15 de outubro de 2021. Isso é quase dois anos após o lançamento da segunda temporada, então os fãs estão esperando há um tempo.

You é um Netflix Original, o que significa que você precisará de uma assinatura da Netflix se quiser assistir a última temporada de You quando for lançada.

Ainda não está claro se a Netflix descartará todos os episódios de uma vez ou se será um caso semana após semana.

A Netflix confirmou que haverá 10 episódios da 3ª temporada de You, que é igual à 1ª e 2ª temporada, ambas com 10 episódios cada.

sim. A Netflix lançou o trailer oficial da 3ª temporada de You no final de agosto. Você pode assistir abaixo.

A terceira temporada de You contará com Joe Goldberg (Penn Badgely) navegando na paternidade, ao lado de Love Quinn (Victoria Pedretti).

Sabemos desde o final da segunda temporada que os dois perigosos se mudam para os subúrbios com Love grávida e Joe se interessando pelo vizinho ao lado, mostrando que enquanto ele está nos subúrbios e fora de sua zona de conforto, ele não mudou.

O trailer se concentra no próximo bebê, com Joe narrando e discutindo como chamá-lo. Com o final da segunda temporada mostrando que o amor é tão perigoso e obsessivo quanto Joe, se não mais, temos certeza que a terceira temporada definitivamente não será sem suas voltas e reviravoltas sombrias.

Scott Speedman se juntou ao elenco da 3ª temporada de VOCÊ!



Ele interpretará Matthew, um CEO de sucesso, marido e pai pouco comunicativo. Ele é reservado, misterioso e tem uma tendência a ser retraído ... tudo isso mascara um poço profundo de emoção por baixo de pic.twitter.com/EYp7Xfg65u - Netflix Queue (@netflixqueue) 21 de outubro de 2020

Uma lista de alguns membros do elenco foi confirmada para a nova temporada, incluindo Scott Speedman como Matthew, que é descrito como "um CEO de sucesso, marido e pai pouco comunicativo. Ele é reservado, misterioso e tem uma tendência a ser retraído ... todos do qual mascara um poço profundo de emoção por baixo. "

Travis Van Winkle interpretará um personagem chamado Cary, que supostamente convidará Joe para seu círculo íntimo, enquanto Shalita Grant interpretará uma "mãe-fluenciadora" chamada Sherry, que na verdade é uma garota malvada que apenas finge dar as boas-vindas a Love em seu círculo social .

Sangue fresco juntando-se a você na 3ª temporada:



Shalita Grant interpretará Sherry, uma "mãe-fluencer" que parece ter os pés no chão, mas na verdade é uma garota má que apenas finge dar as boas-vindas a Love em seu círculo social.



Travis VanWinkle interpretará o rico Cary, que convida Joe para seu círculo íntimo. Pic.twitter.com/Js70prlmZv - Netflix Queue (@netflixqueue) 15 de outubro de 2020

Se você quiser acompanhar as temporadas um e dois de You, poderá encontrar todos os 20 episódios no Netflix.

Cada episódio tem cerca de 45 minutos de duração, então ainda há muito tempo para refrescar sua memória - ou começar a série do zero - antes do lançamento da terceira temporada.

A Netflix ainda não confirmou a quarta temporada de You, mas também não foi descartada.

A produtora executiva Sera Gamble disse anteriormente ao The Hollywood Reporter : "Não tenho medo de dizer que definitivamente poderíamos seguir Joe por mais algumas temporadas."