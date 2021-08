O que é Netflix Tudum? O novo evento de streaming explicado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pode ter levado alguns anos, mas alguém na Netflix percebeu claramente que eventos ao vivo são um grande negócio quando se trata de programas de TV e filmes - você só precisa olhar para as várias convenções de quadrinhos ao redor do mundo para ver o quão grande eles podem tornar-se.

A Netflix tem explorado esse espaço um pouco recentemente, em particular com o evento ao vivo WitcherCon para mostrar os próximos planos e provocações para os fãs de seu programa The Witcher, e agora está se ramificando em um tipo de evento mais mainstream.

Tudum, como é chamado, será aparentemente um evento anual durante o qual a Netflix mostrará os próximos programas e filmes com entrevistas e pontos de conversa das estrelas e criadores desses conteúdos.

Como o trailer confirma, haverá uma série absoluta de grandes nomes presentes (virtualmente), apresentando programas importantes como Stranger Things, Bridgerton e The Witcher, então será um para manter na agenda de grandes fãs de qualquer propriedade da Netflix .

Vamos obter essas informações importantes, então - Tudum é em 25 de setembro de 2021, às 9h PST / 12h EST / 16h GMT / 1h JST e KST.

Será transmitido ao vivo nos canais da Netflix no YouTube em todo o mundo, mas também no Twitch e no Twitter, embora ainda não tenhamos links ao vivo para essas transmissões.

Antes do stream, no entanto, você pode verificar o site do Tudum para saber mais sobre quem e o que estará aparecendo, então verifique agora.