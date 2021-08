Netflix adiciona áudio espacial para usuários iOS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está lançando uma atualização para iPhone e iPad que traz o áudio espacial completo para seu aplicativo móvel pela primeira vez.

Enquanto alguns acreditavam que o conteúdo da Netflix já estava em Spatial Audio, ele só foi apresentado em estéreo para AirPods Pro e AirPods Max . Agora, filmes e programas de TV podem produzir som surround espacialmente localizado.

Você pode alternar o Áudio Espacial no Centro de Controle, mas apenas se estiver ouvindo em fones de ouvido AirPods Pro ou Max.

Um porta-voz da Netflix confirmou o recurso adicional para 9to5Mac .

Ele já deve estar disponível em iPhones e iPads com iOS 14 ou superior. Caso contrário, verifique a App Store para ver se há uma atualização aguardando.

A Netflix admite que este é um "lançamento lento", então também pode ser que sua região ainda não tenha áudio espacial em conteúdo compatível.

A Apple apresentará mais um recurso de áudio com iOS 15 / iPadOS 15 no próximo mês. Spatialise Stereo também criará uma opção de som surround virtual a partir de mixagens padrão de 2 canais. Isso também funcionará apenas para usuários do AirPods Pro e Max.

Você pode verificar tudo o que precisa saber sobre o áudio espacial da Apple e como ligá-lo para o seu dispositivo em nosso guia prático aqui .