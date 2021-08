Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ofcom revelou pesquisas sobre os hábitos de visualização dos britânicos durante 2020 e a pandemia em curso. Uma das principais conclusões é que mais pessoas no Reino Unido agora assinam a Netflix do que a TV paga - Sky, BT e Virgin Media combinadas.

Mais da metade das famílias do Reino Unido agora assinam a Netflix (52 por cento), o que supera os 48 por cento das famílias que têm TV paga.

Os serviços de streaming geralmente se beneficiam de bloqueios e mensagens permanentes. Existem agora mais de 30 milhões de assinantes de um serviço de streaming no Reino Unido. Isso inclui Netflix, mas também Amazon Prime Video , Disney + , Now e vários outros.

A visualização de TV e vídeo online também aumentou em 2020. A pessoa média no país gasta cinco horas e 40 minutos por dia assistindo a TV aberta, um serviço de streaming ou vídeo online por meio do YouTube.

Naturalmente, há uma divisão entre as faixas etárias em que é o formato de visualização mais predominante de escolha. Por exemplo, jovens de 16 a 34 anos têm mais probabilidade de assistir a conteúdo no YouTube do que TV ao vivo.

"A TV e o vídeo online provaram ser um antídoto importante para o bloqueio da vida, com as pessoas passando um terço de suas horas de vigília no ano passado grudadas nas telas de notícias e entretenimento", disse o diretor de estratégia e pesquisa do Ofcom, Yih-Choung Teh.

"A pandemia, sem dúvida, turbo-carregada de visualização para serviços de streaming, com três em cada cinco casas no Reino Unido agora assinadas. Mas, com o crescimento de assinantes desacelerando em 2021 e as restrições de bloqueio diminuindo, o desafio para empresas como Netflix, Amazon e Disney será garantir um pipeline saudável de conteúdo e manter os clientes inscritos. "