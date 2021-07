Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está planejando uma série de TV Pokémon live-action, de acordo com um novo relatório.

A Variety afirmou que a Netflix está nos estágios iniciais do ciclo de desenvolvimento, com Lucifer co-showrunner e produtor executivo Joe Henderson definido para liderar o projeto ainda a ser anunciado. Lembre-se de que a Netflix tem expressado interesse em entrar em jogos para celular recentemente, sem custo adicional para os assinantes, e presume-se que a gigante do streaming poderia ter novos originais no pipeline para estrear junto com qualquer conteúdo de jogos que possa ter em andamento.

A empresa também teve sucesso na criação de programas baseados em jogos, como com seu grande sucesso The Witcher . Ele também tem programas de Resident Evil e Tomb Raider em desenvolvimento. Em 2015, houve rumores de que a Netflix fez uma parceria com a Nintendo em uma série de ação ao vivo Legend of Zelda , mas que teria sido cancelada.

Com isso em mente, é sempre possível que o projeto Pokémon possa ser encerrado, já que ainda é muito cedo. Manteremos você informado à medida que mais informações surgirem.

