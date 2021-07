Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix anunciou que The Witcher season 2 vai estrear em sua plataforma de streaming pouco antes do Natal e também lançou o primeiro trailer da nova temporada.

O show está programado para retornar em 17 de dezembro de 2021. A Netflix anunciou a notícia durante um evento inaugural da WitcherCon. Ele também forneceu o primeiro olhar completo da próxima temporada, que você pode assistir acima. Pelo que podemos dizer, a segunda temporada começa onde a primeira terminou, com Geralt of Rivia (Henry Cavill) se encontrando com a exilada Princesa Cirill. A dupla vai para Kaer Morhen - a fortaleza na montanha onde Geralt treinou - para que Ciri também se torne uma bruxa. Não parece fácil, para dizer o mínimo.

Isso é tudo pessoal - a #WitcherCon acabou! Obrigado a todos por se juntarem e celebrarem o universo Witcher conosco



E se você perdeu algumas partes do stream, pode assisti-lo novamente no YouTube:



1ª transmissão: https://t.co/Ny2iZcgsdL

2ª transmissão: https://t.co/PhTPplGoEa pic.twitter.com/YGi8PZupIn - The Witcher (@witchergame) 10 de julho de 2021

Além do trailer e da data, a Netflix provocou um curta-metragem de bastidores com Anya Chalotra e Freya Allan (que interpretam Yennefer e Ciri, respectivamente), bem como o novo guarda-roupa marrom de Jaskier e títulos de episódios vagos para a segunda temporada. Cavill ainda disse que a próxima temporada terá uma nova música de Jaskier.

Encare seus demônios. Nightmare of the Wolf estreia em 23 de agosto. #WitcherCon pic.twitter.com/qDRdxMRHfD - The Witcher (@witchernetflix) 9 de julho de 2021

Também foi anunciada a data de lançamento de um filme de animação anterior, The Witcher: Nightmare of the Wolf, que chegará à Netflix em 23 de agosto de 2021. Finalmente, na WitcherCon, o CD Projekt Red revelou uma atualização de próxima geração para PS5 e Xbox Series X para The Witcher 3 : Wild Hunt que chegará de graça ainda este ano com DLC baseado no show da Netflix.

A atualização da próxima geração de The Witcher 3: Wild Hunt está chegando para PS5, Xbox Series X / S e PC este ano! Aqui está uma prévia de nossa capa atualizada.



Alerta de spoiler: também preparamos alguns DLCs gratuitos inspirados em @witchernetflix



Mais informações em breve! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt - The Witcher (@witchergame) 9 de julho de 2021