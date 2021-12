Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está a dias de lançar a segunda temporada de The Witcher. A primeira temporada foi um grande sucesso para o serviço de streaming, preenchendo uma lacuna no mercado deixada vaga por Game of Thrones.

Seu enredo adulto e ação giratória atraíram muitos novos fãs, ao lado das legiões que já estavam a bordo graças aos jogos de sucesso CD Projekt Red. Esses fãs têm muito com que se animar, já que as primeiras críticas positivas para a segunda temporada começaram a surgir.

Agora que o lançamento da segunda temporada está chegando, reunimos tudo o que você precisa saber.

A segunda temporada de The Witcher vai estrear na Netflix em 17 de dezembro de 2021 às 12h PT. A Netflix anunciou a data durante a WitcherCon inaugural.

Pelo que podemos dizer, a segunda temporada começa onde a primeira terminou, com Geralt of Rivia (Henry Cavill) se encontrando com a exilada Princesa Cirilla. A dupla vai para Kaer Morhen - a fortaleza na montanha onde Geralt treinou - para que Ciri também se torne uma bruxa. Mas não parece fácil.

Para aqueles que leram os livros ou jogaram os jogos, a história é uma quantidade conhecida, mas não sabemos se a Netflix se manterá fiel ao cânone estabelecido. Ainda assim, parece que esta temporada oferecerá mais do mesmo, já que o império em Nilfgaard busca trazer Ciri de volta a qualquer custo. Claro, há também o grande mal iminente da história de Witcher, The Wild Hunt, um grupo de aparições espectrais cuja aparência prenuncia a desgraça.

Nos livros e videogames, os Wild Hunt visam Ciri, mas terão que passar por Geralt para pegá-la.

Lauren Schmidt Hissrich é a criadora e apresentadora de The Witcher. É produção executiva de Schmidt Hissrich. Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko também são produtores executivos.

Além de Geralt of Rivia de Henry Cavill, a segunda temporada tem um elenco enorme. Aqui está a lista de personagens conhecidos até agora:

Henry Cavill interpreta Geralt de Rivia

Freya Allan interpreta a princesa Cirilla, também conhecida como Ciri

Anya Chalotra interpreta Yennefer de Vengerberg

Joey Batey interpreta Jaskier

MyAnna Buring interpreta Tissaia de Vries

Eamon Farren interpreta Cahir

Mimi M Khayisa interpreta Fringilla Vigo

Anna Shaffer interpreta Triss Merigold

Mahesh Jadu joga Vilgefortz

Royce Pierreson joga Istredd

Kim Bodnia joga Vesemir

Tom Canton interpreta Filavandre

Mecia Simson interpreta Francesca Findabair

Wilson Mbomio interpreta Dara

Basil Eidenbenz joga Eskel

Paul Bullion joga contra Lambert

Yasen Atour joga contra Coen

Kristofer Hivju interpreta Nivellen

Agnes Born joga Vereena

Terence Maynard interpreta Artorius Vigo

Lars Mikkelsen joga Stregobor

Shaun Dooley interpreta o Rei Foltest de Temeria

Graham McTavish interpreta Sigismund Dijkstra

Chris Fulton interpreta Rience

Aisha Fabienne Ross interpreta Lydia

Simon Callow joga Codringher

Liz Carr joga Fenn

Adjoa Andoh joga Nenneke

Abaixo está uma seleção dos trailers, teasers e looks dos bastidores mais interessantes da segunda temporada.

The Witcher 2ª temporada | Trailer oficial | Netflix

The Witcher: Teaser Trailer da 2ª temporada | Netflix

Road to Season 2 Trailer | O Mago

Clipe de acesso preferencial da 2ª temporada: Nivellen | O Mago

The Witcher | Conclusão da produção da 2ª temporada: nos bastidores | Netflix

A Netflix continua apostando no sucesso do The Witcher. Já deu sinal verde para a terceira temporada do show. Isso significa que não precisamos nos preocupar (ainda) com o risco de o cancelamento terminar prematuramente qualquer enredo. Há também uma série prequela live-action chegando, chamada The Witcher: Blood Origin.

A Netflix também fez o anúncio surpresa de que está trabalhando em um programa de animação para crianças no universo Witcher. Se isso soa um pouco estranho, pode ser um alívio para os pais que se cansam de dizer aos filhos que não podem assistir ao programa em si.

