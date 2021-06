Steven Spielberg e Amblin assinam importante acordo com a Netflix

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix assinou um contrato de grande sucesso com o estúdio de cinema de Steven Spielberg para produzir dois filmes por ano por um período não especificado.

Amblin Partners tem várias marcas sob sua asa - incluindo Amblin Entertainment e Dreamworks - e Spielberg poderia dirigir alguns dos filmes ele mesmo.

O negócio foi supervisionado pelo co-CEO da Netflix , Ted Sarandos, e pelo chefe de filmes originais da empresa de streaming, Scott Stuber.

"Na Amblin, a narração de histórias estará para sempre no centro de tudo o que fazemos, e desde o minuto em que Ted e eu começamos a discutir uma parceria, ficou claro que tínhamos uma oportunidade incrível de contar novas histórias juntos e alcançar o público de novas maneiras, "disse Spielberg (conforme relatado pela Variety ).

"Esta nova avenida para nossos filmes, junto com as histórias que continuamos a contar com nossa família de longa data na Universal e nossos outros parceiros, será incrivelmente gratificante para mim pessoalmente, já que embarcaremos nela junto com Ted, e mal posso esperar para começar com ele, Scott e toda a equipe Netflix. "

O acordo de conteúdo não incluirá uma semibiografia que o diretor está fazendo atualmente com Seth Rogen.

"Steven é um visionário e líder criativo e, como tantos outros ao redor do mundo, meu crescimento foi moldado por seus personagens e histórias memoráveis que têm sido duradouras, inspiradoras e despertadoras", acrescentou Sarandos em nome da Netflix.

"Mal podemos esperar para começar a trabalhar com a equipe Amblin e estamos honrados e emocionados por fazer parte deste capítulo da história cinematográfica de Steven."

Escrito por Rik Henderson.