Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O governo do Reino Unido está analisando atentamente os serviços de streaming para decidir se eles precisam ser regulamentados de maneira semelhante à TV aberta.

Ele quer que o regulador de comunicações Ofcom execute a regra sobre Netflix , Amazon Prime Video, Disney + e outros serviços que operam no país, assim como faz na BBC, ITV, Channel 4 e outras emissoras tradicionais.

Isso significaria que cada um deles seria examinado quanto a tendências e precisão com base nas diretrizes do Reino Unido.

Atualmente, o controle regulatório é aleatório. Por exemplo, a sede europeia da Netflix fica em Amsterdã, então ela se enquadra nas regulamentações holandesas. O governo quer mudar isso, com a operação da Netflix no Reino Unido exigindo o controle do Ofcom.

Isso, diz o governo, ajudará no procedimento de reclamações de conteúdo para os telespectadores do Reino Unido.

Seus planos completos serão publicados no final desta semana.

"As emissoras do Reino Unido estão tendo que competir com esses gigantes com uma mão amarrada nas costas. As empresas têm bolsos fundos e não são regulamentadas, o que as deixa livres para impor sua interpretação da vida britânica", disse uma fonte do governo (conforme noticiado pela imprensa Associação via Yahoo ).

“As regras que regem a forma como as emissoras operam foram escritas para uma era analógica. Eles não são adequados para uma era de TVs inteligentes, streaming e programação sob demanda.

“Com o ritmo das mudanças e o aumento da competição global, o secretário de cultura sente que é hora de ver como podemos nivelar o campo de jogo entre as emissoras e os serviços de vídeo sob demanda e garantir que o cenário de transmissão do Reino Unido seja adequado para o século 21."

Escrito por Rik Henderson.