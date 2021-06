Lupin Parte 2: Data de lançamento, enredo e tudo que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das melhores coisas sobre o streaming moderno é que você pode encontrar títulos de sucesso de outras regiões - e Lupin é o grande sucesso que está tomando a Netflix de assalto.

A série se concentra em Assane Diop de Omar Sy e em suas intrigantes aventuras como Lupin - baseada no cavalheiro ladrão de Maurice Leblanc, combinando suspense, comédia e alguns dos subterfúgios mais astutos que você verá na TV.

Dizer que Lupin era suave seria um eufemismo, e muito disso vem do desempenho de Sy. A grande notícia é que há uma segunda temporada, ou Parte 2, como é chamada, bem como conversas sobre a terceira temporada.

A 2ª temporada de Lupin - ou parte 2 - chegará à Netflix em 11 de junho de 2021, então você só poderá clicar em reproduzir e começar a assistir.

Sim, lançado em maio, há um trailer no YouTube, incorporado abaixo. Observe que este é o trailer em inglês.

Lupin Parte 2 será transmitido na Netflix. Você precisará de uma assinatura do Netflix para assisti-lo.

Lupin Parte 1 também está no Netflix para que você possa transmitir isso antes de assistir a nova temporada. Se você ainda não assistiu a primeira temporada, você precisa, porque a história é sequencial através dos episódios e a primeira temporada configura o enredo e os personagens para a segunda temporada.

Lupin é um título em francês. Achamos que é melhor assisti-lo em francês para a trilha sonora original, mas também está disponível em árabe, inglês, hindi e polonês, enquanto as legendas são oferecidas em inglês, árabe, polonês ou chinês tradicional.

Com a Parte 1 nos deixando com um suspense, Assane Diop está de volta com seu alter ego Arsène Lupin, procurando se vingar. Haverá cinco episódios para a Parte 2.

A provocação oficial da Parte 2 diz: "Isso não é mais um jogo. A busca de vingança de Assane contra Hubert Pellegrini despedaçou sua família. De costas para a parede, ele agora precisa pensar em um novo plano, mesmo que significa colocar-se em perigo. "

Os trailers oficiais mostram Diop ficando com o melhor amigo Benjamin, revelando que Diop é agora o homem mais procurado da França, enquanto a ação se passa em uma ampla gama de cenários, com Paris sendo uma estrela do show tanto quanto os atores.

Em um site de teaser, a Netflix deu uma grande dica sobre a Parte 3 de Lupin. Com as palavras passando rapidamente pelos idiomas, assane-diop.com nos diz que Assane Diop está sempre um passo à frente e que Lupin retornará para uma Parte 3.

Isso foi confirmado pelo próprio Omar Sy, então está praticamente certo.

On ne peut rien vous cacher.

Lupin partie 3 est confirmée!



Não podemos esconder nada de você. Lupin parte 3 está confirmada! - Omar Sy (@OmarSy) 11 de maio de 2021

Quanto à data de lançamento da Parte 3, que é desconhecida, mas conforme as datas caem para confirmar a Parte 2, também vemos "22" aparecer brevemente, talvez um aceno para a Parte 3 aparecendo em 2022, que é o que esperávamos.

Em outro lugar, enquanto os personagens folheiam a revelação do segredo, há também um "4", talvez sugerindo que uma Parte 4 também possa estar a caminho.

Escrito por Chris Hall.