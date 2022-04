Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Coisas estranhas ainda estão a acontecer. A quarta temporada da série de sucesso da Netflix está se aproximando de um lançamento - e não há muito tempo para esperar, pois o show começará a ser transmitido em maio de 2022.

A terceira temporada deixou algumas questões pendentes sobre o futuro da série, mas a Netflix nos deu várias dicas sobre a próxima temporada na forma de trailers teaser e anúncios de elenco, que vamos cavar abaixo.

Embora o lançamento de trailers teaser ao longo de 2021 tenha feito os fãs esperarem que a temporada chegasse logo, houve um pouco de espera. Mas agora é oficial que Stranger Things 4 será lançado em duas partes: a primeira parte no dia 27 de Maio; a segunda parte cerca de cinco semanas depois, no dia 1 de Julho de 2022. Hurra!

Também está confirmado, conforme o Tweet inserido acima pelos produtores do programa, Matt e Ross (Duffer), que será a penúltima temporada. A quinta e última temporada encerrará Stranger Things, presumivelmente em 2023 ou, quem sabe, talvez até mais tarde.

O mesmo Tweet explica porque é que o Stranger Things 4 está dividido em duas partes componentes. O tempo de execução é significativo, com quase o dobro da duração da temporada anterior. Entretanto, não está claro se isso significa mais tempo de execução por episódio (que originalmente estava previsto para nove) ou simplesmente muito mais episódios dentro desta temporada em geral.

Você pode assistir à próxima temporada de Coisas Estranhas ou acompanhar todas as temporadas mais antigas via Netflix. Afinal de contas, é um título original do Netflix.

Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre a quarta temporada:

O final da terceira temporada viu o próprio David Harbour's Hopper sacrificar-se para fechar o portal para o Upside Down sob a cidade de Hawkins, mas uma cena de pós-credit deixou a esperança de que Hopper ainda está vivo. Vemos uma prisão na Rússia que contém uma pessoa invisível, a quem os guardas russos se referem como "o americano", antes de alimentar um prisioneiro diferente a um Demogorgon. Todos esperavam que o americano fosse Hopper, que entrou na dimensão "Upside Down" para evitar morrer.

Bem, nós descobrimos que ele é o americano em questão, graças a um trailer teaser para a quarta temporada, que se chama "Da Rússia com amor" (embutido acima). Também podemos adivinhar que o tempo de Hopper como prisioneiro será muito destacado na próxima temporada, graças ao casting de um guarda russo e um contrabandista russo para a nova temporada.

Outro teaser para a quarta temporada, chamado "Eleven, are you Listening" - também incorporado acima - mostrou o retorno de um dos primeiros vilões da série: O Dr. Martin Brenner, do Mathew Modine. Ele foi visto entrando no Rainbow Room para um grupo de crianças que o chamam de papai. O teaser parece ser um flashback para o tempo de Brenner levantando Onze em cativeiro ao lado de outras crianças dotadas. A última vez que vimos o Brenner vivo foi quando ele estava cara a cara com o Demogorgon na primeira temporada.

Esse encontro deixou-nos a assumir que ele está morto. Na segunda temporada, Onze se encontra com Kali (Linnea Berthelsen) - outra criança com poderes que foi mantida nas instalações Hawkins por Brenner - que está fora para se vingar. Juntos, eles localizam outro ex-funcionário das instalações que revela que Brenner está vivo.

As três primeiras temporadas de Stranger Things foram inteiramente ambientadas na cidade fictícia de Hawkins, Indiana, mas a próxima temporada está marcada para ver a história se expandir fora do cenário da pequena cidade. Sabemos que parte da quarta temporada acontecerá na Rússia - onde Hopper está sendo mantido pelas forças russas. Novas informações de elenco também confirmam o cenário russo, com Tom Wlaschiha jogando com um guarda russo chamado Dmitri e Nikola Duricko jogando com um contrabandista chamado Yuri.

Além do cenário russo, a conclusão da terceira temporada viu Joyce Byers (Wynona Ryder) adotar Onze (Millie Bobby Brown) e sair de Hawkins com seu filho Will (Noah Schnapp). Não sabíamos onde até o trailer de novembro de 2021 caiu, exibindo um cenário californiano, retirando ainda mais a temporada de Hawkins. "Não estamos mais em Hawkins", do primeiro trailer, certamente não era mentira.

Stranger Things adora prestar homenagem aos filmes dos anos 80 que a inspiram, e parece estar fazendo isso novamente - com o elenco de Robert Englund, que era famoso por estrelar nos filmes de O Pesadelo em Elm Street como o serial killer desfigurado Freddy Krueger.

Englund interpretará Victor Creel, um homem que foi preso num manicómio por um assassinato violento que aconteceu nos anos 50. O trailer do final de setembro de 2021, "The Creel House", apresenta esse passado - e como ele cruza o tempo com os membros do nosso elenco favorito dos dias de hoje. Isto pode ser uma parte significativa do cenário fora de Hawkins.

As primeiras três temporadas de Coisas Estranhas foram um ano de diferença. A primeira temporada foi marcada em 1983, a segunda temporada em 1984 e a terceira temporada em 1985. Depois disso, faria sentido que a quarta temporada tivesse lugar em 1986, mas com base em toda a conversa sobre "as melhores férias da primavera de sempre" no trailer da Califórnia, temos a sensação de que a linha do tempo se deslocou um pouco mais adiante.

Isto faz sentido, claro, já que alguns dos actores - que eram crianças quando a série começou - são agora um pouco mais velhos, o que se vê no ecrã. Mesmo assim, não esperes que salte muito à frente; a vibração nostálgica dos anos 80 é uma grande parte do sucesso do espectáculo.

Uma nota interessante sobre os teasers chave do Stranger Things - todos eles são postados acima - é a forma como eles são numerados. Em 2019, o Netflix revelou o primeiro anúncio oficial. Desde então, foram lançados mais quatro teaser trailers mais uma espreitadela (embutida acima).

Você vai notar a descrição no link do YouTube para o primeiro teaser, From Russia with Love, tem 001/004 na descrição para o vídeo. O segundo teaser também tem 002/004, e assim por diante. Enquanto procurávamos pistas sobre o que isso poderia significar, não parece representar nada particularmente pungente - especialmente agora que as datas de lançamento são conhecidas.

O trailer completo, que você pode ver abaixo, é mais normal - na medida em que qualquer coisa a ver com Coisas Estranhas é normal. Ele mostra uma série de clipes e sequências que sugerem uma série mais orientada para a acção. O horror também parece estar acelerado, com uma revelação do que parece ser o monstro principal no final.

A quarta temporada de Stranger Things verá Matt e Ross Duffer de volta como escritores e diretores. A dupla é responsável pelas três temporadas anteriores de Stranger Things. Além dos irmãos Duffer, todos os personagens principais das três primeiras temporadas de Stranger Things devem retornar.

Millie Bobby Brown como Onze

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Noah Schnapp como Will Byer

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLuaghlin como Lucas Sinclair

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

David Harbour como Jim Hopper

Sadie Sink como Max

Charlie Heaton como Jonathan Byer

Joe Keery como Steve Harrington

Winona Ryder como Joyce Byers

Maya Hawke como Robin Buckley

Brett Gelman como Murray

A Netflix também revelou um conjunto de novas fundições para a quarta temporada, aqui está um resumo dessas até agora:

Robert Englund como Victor Creel , um homem preso num manicómio por homicídio.

, um homem preso num manicómio por homicídio. Tom Wlaschiha como Dimitri , um guarda russo que é amigo de Hopper.

, um guarda russo que é amigo de Hopper. Nikola Djuricko como Yuri , um contrabandista russo

, um contrabandista russo Jamie Campbell Bower como Peter Ballard , um enfermeiro num manicómio

, um enfermeiro num manicómio Eduardo Franco como Argyle , um pedrado e entregador de pizza

, um pedrado e entregador de pizza Joseph Quinn como Eddie Munson, um metalhead que também é o presidente do Hawkins High's Dungeons and Dragons club conhecido como Hellfire club.

um metalhead que também é o presidente do Hawkins High's Dungeons and Dragons club conhecido como Hellfire club. Sherman Augustus como tenente-coronel Sullivan , um militar inteligente.

, um militar inteligente. Mason Dye como Jason Carver, um atleta rico e famoso

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Britta O'Boyle.