O novo recurso Play Something da Netflix coloca sua TV em ordem aleatória

(Pocket-lint) - A Netflix lançou um novo recurso de reprodução aleatória. Chamado de Play Something, significa que o serviço de streaming selecionará algum conteúdo para você refletindo o que você gosta. Esta é praticamente uma continuação da tecnologia existente da Netflix que escolhe programas para você que ela acha que será a sua preferência.

Se você não gostar do que foi selecionado para você, pode jogar os dados novamente com mais um clique e algo mais será recomendado.

O recurso é essencialmente voltado para aqueles que querem apenas assistir a algo, mas não querem pensar no que assistir. E tudo funciona naquele típico estilo Netflix livre de fricção.

O serviço de streaming mostrará uma série ou filme totalmente novo, às vezes de sua lista, mas você também pode obter algo que já está assistindo ou uma série inacabada. O modo como esta última parte funciona na prática será interessante, pois normalmente se você não terminar uma série, significa que perdeu o interesse ou não gostou.

Para usar o novo recurso Play Something, você pode acessá-lo de algumas maneiras; abaixo do nome do seu perfil, na décima linha da página inicial do Netflix ou no menu de navegação do lado esquerdo.

Play Something também suporta Text-to-Speech (TTS).

