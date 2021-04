A data de lançamento da 5ª temporada do Crown e tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - The Crown é um excelente programa do Netflix Original, vagamente baseado nos eventos do mundo real após as rivalidades políticas e romances do reinado da Rainha Elizabeth II, bem como eventos que moldaram a segunda metade do século XX. Com dramatização brilhante, é claro, para fazer um grande relógio.

A temporada um a quatro nos deu uma lição de história dos anos 1940 aos anos 1980, mas com Margaret Thatcher e Lady Diana Spencer estreando na quarta temporada, todos os olhos estão na quinta temporada e nos eventos que veremos a seguir.

Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre a quinta temporada de The Crown, incluindo quem será escalado, quando será lançado e o que podemos esperar.

A quarta temporada de The Crown chegou à Netflix em novembro de 2020, mas a quinta temporada não deve começar a ser filmada até junho de 2021, o que colocaria sua data de lançamento em 2022.

A Netflix não deu uma data definitiva para o lançamento da 5ª temporada ainda. A pausa nas filmagens foi planejada, e não devido à pandemia global.

A 3ª temporada apareceu dois anos após a 2ª temporada de The Crown, junto com o novo elenco, então não é surpresa que a quinta temporada e seu novo elenco ainda não cheguem.

Quando a quinta temporada de The Crown for lançada, só estará disponível para assistir na Netflix.

O programa é um Netflix Original, como o Bridgerton , então, se quiser assisti-lo, você precisará estar inscrito no Netflix.

Espera-se que haja 10 episódios na quinta temporada de The Crown.

As temporadas de um a quatro têm 10 episódios, resultando em um total de 40 episódios até agora, então é altamente provável que a próxima temporada mantenha o formato atual, especialmente porque a sexta temporada está planejada.

A quinta temporada da Crown continuará de onde a quarta temporada parou, que é o final de 1990. Espera-se que a quinta temporada cubra a década de 1990, embora não esteja claro quais eventos terão tempo de antena ou qual showrunner Peter Morgan vai se concentrar.

No entanto, há alguns para escolher, incluindo o incêndio no castelo de Windsor em 1992, o 40º aniversário da rainha de sua ascensão ao trono e o colapso de vários casamentos de seus filhos.

Há também a princesa Diana na segunda metade da década. Não apenas sua entrevista com o jornalista Martin Bashir, mas também seu divórcio do príncipe Charles em 1996 e sua trágica morte em 1997. A rainha também celebrou seu aniversário de casamento de ouro com o príncipe Phillip em 1997, então Morgan não faltou histórias para contar.

Como A Coroa segue o reinado da Rainha Elizabeth II e os eventos que aconteceram na segunda metade do século XX, o elenco muda a cada duas temporadas para refletir a mudança em décadas e os personagens envelhecendo.

A Netflix confirmou que a Rainha Elizabeth II será interpretada por Imelda Staunton nas temporadas cinco e seis, substituindo Olivia Colman, que jogou contra a rainha nas temporadas três e quatro, e Claire Foy na primeira e segunda temporadas.

Lesley Manville assumirá o papel da Princesa Margaret, substituindo Helena Bonham Carter nas temporadas três e quatro e Vanessa Kirby nas temporadas um e dois.

Jonathan Pryce jogará com o príncipe Philip, o duque de Edimburgo, substituindo Tobias Menzies nas últimas duas temporadas. Matt Smith desempenhou o papel na primeira e segunda temporadas.

Elizabeth Debicki interpretará a Princesa Diana, na sequência de Emma Corrin, que apresentou Diana ao show na quarta temporada.

Há rumores de que Dominic West - mais conhecido por seus papéis em The Wire e The Affair - interpretará o príncipe Charles, substituindo Josh OConnor. Ainda não foi confirmado.

Também não foi confirmado quem interpretará a princesa Anne, o príncipe Andrew ou o príncipe Edward, embora tenha sido relatado recentemente que a Netflix está encontrando dificuldades para encontrar um ator para o príncipe Andrew, embora a Netflix tenha negado as alegações .

Você pode assistir a todas as temporadas atuais de The Crown na Netflix.

Todos os 40 episódios do programa estão disponíveis para transmissão na plataforma de streaming no Reino Unido e nos EUA.

Sim, haverá uma 6ª temporada de The Crown. Peter Morgan - o criador do The Crown - considerou encerrar o show após a 5ª temporada, apesar do show originalmente planejado para seis temporadas, mas mudou de ideia.

A sexta temporada deverá ser a última temporada do show. A Variety relatou que Morgan disse na época: "Quando começamos a discutir os enredos da Série 5, logo ficou claro que, para fazer justiça à riqueza e complexidade da história, deveríamos voltar ao plano original e fazer seis Para ficar claro, a Série 6 não nos trará mais perto dos dias de hoje - simplesmente nos permitirá cobrir o mesmo período com mais detalhes.

Espera-se que a sexta temporada de The Crown cubra a história até o início dos anos 2000, que inclui a morte da Princesa Margaret e da Rainha Mãe em 2002. Eventos mais recentes, como a morte do Príncipe Phillip e o drama com o Príncipe Harry e Meghan não são esperados para fazer parte do show.

Escrito por Britta O'Boyle.