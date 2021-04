Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bridgerton - o drama de época brilhante com um toque moderno - agraciou a Netflix no final de 2020 e foi excelente. Cheio de escândalo, drama, sexo e romance, foi a série de TV que nos prendeu aos detalhes de Lady Whistledown dos eventos do início ao fim.

A primeira série foi inspirada no livro de Juila Quinn - The Duke and I - que é o primeiro de oito, então há muito material para nos ver empolgar Bridgerton por um bom tempo. A Netflix confirmou uma temporada 2, 3 e 4 até agora.

Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre a 2ª temporada de Bridgerton e quando ela chegará às nossas telas.

A Netflix confirmou que Bridgerton veria uma 2ª temporada em 21 de janeiro de 2021, seguida pela confirmação de uma 3ª e 4ª temporada em 13 de abril de 2021. Ainda não foi confirmado quando Bridgerton 2ª temporada irá ao ar. Esperamos vê-lo no final de 2021 ou no início de 2022, mas não está claro por enquanto.

As filmagens deveriam começar na primavera de 2021 após um atraso em 2020, e alguns rumores sugerem que as filmagens já começaram depois que Phoebe Dynevor - que interpreta Daphne Bridgerton - foi fotografada viajando dos Estados Unidos para o Reino Unido com a cor de cabelo ruiva característica de Daphne (uma cor diferente de seu cabelo natural). Agarrando-se a palhas talvez, mas iremos com isso.

Quando o Bridgerton temporada 2 chegar, porém, será apenas no Netflix. Não é surpreendente, considerando que é uma série original da Netflix - e a maior até agora - então você precisará certificar-se de que sua assinatura da Netflix está pronta.

A 1ª temporada de Bridgerton teve oito episódios, então não seria muito surpreendente ver um número semelhante na 2ª temporada, embora atualmente não saibamos.

Cada episódio provavelmente terá uma hora de duração, como na primeira temporada, então podemos esperar pelo menos oito horas de mais drama e reportagens de Lady Whistledown.

Como mencionado, a primeira temporada de Bridgerton foi inspirada em " The Duke and I" , de Julia Quinn, que focava no relacionamento entre o duque de Hastings, Simon Basset, e a mais velha das filhas dos Bridgerton, Daphne Bridgerton.

A segunda temporada deve ser inspirada no segundo livro, The Visconde Who Loved Me . O foco será o solteiro elegível Anthony Bridgerton e uma mulher chamada Edwina Sharma. Embora, claro, nada seja direto, já que isso não contribui para uma boa TV, então a irmã de Edwina, Kate, se certificará de que Lady Whistledown tenha algo sobre o que escrever para seus Artigos da Sociedade.

Caros leitores, ouso dizer que esta pode ser a edição mais empolgante da minha coluna ... pic.twitter.com/jwOJwl6zQi - Bridgerton (@bridgerton) 21 de janeiro de 2021

Julia Quinn também disse à BBC : "Estou tão animada porque sei o que está no segundo livro, depois de escrevê-lo, e acho que algumas cenas serão incríveis e as pessoas vão adorar".

Bem, considerando que a 2ª temporada deve ser focada em Anthony Bridgerton, entre outros, sabemos que Jonathan Bailey, que o interpreta, estará de volta. A maior parte do elenco da primeira temporada também deve retornar, incluindo Phoebe Dynevor como Daphne e a dublagem de Lady Whistledown, Julie Andrews.

Infelizmente, não veremos o retorno do duque de Hastings, Rege-Jean Page, para a segunda temporada.

Netflix confirmou quatro novas adições ao elenco para a segunda temporada: Charithra Chandran como Edwina Sharma, Shelley Conn como Edwina e a mãe de Kate Sharma, Calam Lynch como Theo Sharpe e Rupert Young como Jack. Simone Ashley interpretará Kate Sharma.

Bridgerton adicionou quatro atores à 2ª temporada:



Charithra Chandran interpretará Edwina Sharma, a irmã mais nova de Kate e Shelley Conn interpretará Mary Sharma, a mãe de Kate.



Diga também olá para Calam Lynch, que fará o papel de Theo Sharpe e Rupert Young, que fará o papel de Jack. pic.twitter.com/yVvgHYJ2AF - Netflix (@netflix) 5 de abril de 2021

Todos os oito episódios da temporada 1 de Bridgerton ainda estão disponíveis para assistir na Netflix para que você possa refrescar sua memória sobre o que aconteceu naquela temporada social o quanto quiser antes da nova temporada.

sim. A Netflix confirmou que haverá uma temporada 3 e 4 de Bridgerton até agora, o que significa muito drama por vir.

Caros leitores, este autor traz um anúncio muito emocionante ... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z - Bridgerton (@bridgerton) 13 de abril de 2021

Escrito por Britta O'Boyle.