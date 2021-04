Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony Pictures fechou um novo acordo chamado de janela de pagamento único com a Netflix . Isso significa que, a partir de 2022, o serviço de streaming terá direitos exclusivos nos Estados Unidos para transmitir os lançamentos da Sony Pictures quando terminarem suas exibições nos cinemas e nos vídeos caseiros. A Netflix confirmou o negócio no Twitter.

"Prepare-se para Uncharted, Morbius, Bullet Train e Where the Crawdads Sing, além de futuras sequências de Venom, Jumanji, Bad Boys e Spider-Man: Into The Spider-Verse", twittou a Netflix. Lembre-se de que a Netflix está agora, efetivamente, substituindo Starz como parceiro de streaming de janela paga-um da Sony.

A Variety disse que a Netflix pagou um "preço de definição de gravação" para ganhar seu acordo de janela paga-um com a Sony.

O novo acordo verá não apenas os filmes teatrais da Sony, mas também filmes de seus estúdios Columbia Pictures, Sony Pictures Classics, Screen Gems e TriStar Pictures, todos chegando à Netflix. É uma pontuação enorme para a Netflix, que tem visto uma concorrência crescente de empresas como Disney + , HBO Max , Peacock e outros. Vários estúdios estão optando por enviar seus filmes diretamente para seus respectivos serviços.

O novo acordo também dará à Netflix uma primeira chance de conseguir filmes originais que a Sony pode querer enviar diretamente para streaming, embora o estúdio ainda possa vender para concorrentes se a Netflix passar adiante um filme. A Netflix também licencia filmes mais antigos da Sony.

O acordo da Netflix com a Sony deve durar cerca de cinco anos.

Escrito por Maggie Tillman.